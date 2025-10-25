MENOY

Θεσσαλονίκη: Η πρωτότυπη έκθεση γελοιογραφιών: “Πενάκια… εφ’ όπλου! Ο Ελληνοϊταλικός Πόλεμος στις γελοιογραφίες της εποχής”

THESTIVAL TEAM

Στον εκθεσιακό χώρο του Κέντρου Ιστορίας Θεσσαλονίκης (Κ.Ι.Θ.) του Δήμου Θεσσαλονίκης παρουσιάζεται για δεύτερη φορά, μετά από μία δεκαετία, η πρωτότυπη και παραστατική έκθεση γελοιογραφιών με τίτλο: «Πενάκια… εφ’ όπλου! Ο Ελληνοϊταλικός Πόλεμος στις γελοιογραφίες της εποχής», σε συνεργασία με το Εθνικό Ιστορικό Μουσείο.          
 
Η έκθεση παρουσιάζει ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα των γελοιογραφιών που δημοσιεύτηκαν στον ελληνικό Τύπο και σε επιστολικά δελτάρια στη διάρκεια του Ελληνοϊταλικού Πολέμου του 1940-1941 και σήμερα ανήκουν στις Συλλογές του Εθνικού Ιστορικού Μουσείου. Επιχειρείται έτσι μια διαφορετική προσέγγιση του πολέμου, που προβάλει τη δυναμική της γελοιογραφίας ως πηγή τεκμηρίωσης ενός ιστορικού γεγονότος και ως σταθερό αποδέκτη και εκφραστή της σύγχρονης επικαιρότητας.

Τα σκίτσα υπογράφουν κορυφαίοι γελοιογράφοι της εποχής του Μεσοπολέμου (Κώστας Μπέζος, Αντώνης Βώττης, Γιώργος Γκεϊβέλης) αλλά και νεότεροι που δραστηριοποιήθηκαν πιο συστηματικά στο χώρο της πολιτικής γελοιογραφίας μετά την απελευθέρωση (Φωκίωνας Δημητριάδης, Σταμάτης Πολενάκης, Μίμης Παπαδημητρίου, Σοφοκλής Αντωνιάδης, Νίκος Κατσούρος, Νικόλαος Νείρος, Μιχάλης Παπαγεωργίου, Μιχάλης Νικολινάκος, Παύλος Παυλίδης, Νίκος Καστανάκης).

Οι νίκες, ο ενθουσιασμός, η αφοσίωση του στρατού, η υποχώρηση των Ιταλών τροφοδοτούσαν ασταμάτητα την πένα τους. Τα σκιτσάκια τους, με ευρηματικό χιούμορ και με εύστοχες λεζάντες, πετύχαιναν να διακωμωδήσουν τους εισβολείς, να απογειώσουν τη δόξα των μαχόμενων, και να τονώσουν το ηθικό των αμάχων που έβλεπαν στα πρωτοσέλιδα τον ηγέτη του ιταλικού φασιστικού καθεστώτος να το βάζει στα πόδια και μόνο με τη θέα ενός τσαρουχιού!

Η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη.

Υπάρχει δυνατότητα για ομαδικές επισκέψεις και ξεναγήσεις σε σχολεία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ομάδες φοιτητών/τριών, συλλόγους κλπ.

Πληροφορίες:

Κέντρο Ιστορίας Θεσσαλονίκης: Μέγαρο Μπίλλη, Πλατεία Ιπποδρομίου
Διάρκεια έκθεσης: από 24/10/2025 μέχρι 28/11/2025
Ώρες λειτουργίας έκθεσης: Δευτέρα – Παρασκευή, 08.00-14.00
Τηλέφωνα για προγραμματισμό ομαδικών επισκέψεων και ξεναγήσεων: 2313318701, 8702, 8705, 8708

Θεσσαλονίκη

