MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

Θεσσαλονίκη: Αστυνομικοί εξιχνίασαν διαρρήξεις σπιτιών και κλοπές από καταστήματα – Πάνω από 8.000 ευρώ η λεία

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Πέραν της αστυνόμευσης του Νομού Θεσσαλονίκης με πεζές και εποχούμενες περιπολίες, συστηματικές και στοχευμένες δράσεις που οδηγούν σε αυτόφωρες συλλήψεις για διάφορα αδικήματα, Υπηρεσίες της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης διενεργούν έρευνες σχετικά με υποθέσεις που έλαβαν χώρα σε προγενέστερο χρόνο, προκειμένου να ταυτοποιηθούν οι δράστες.

Στο πλαίσιο αυτό, αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Παύλου Μελά, έπειτα από μεθοδική και επισταμένη έρευνα εξιχνίασαν συνολικά:

  • 3 διαρρήξεις οικιών
  • 2 κλοπές από καταστήματα
  • 2 κλοπές δρόμου και
  • 3 διαρρήξεις οχημάτων,

πράξεις που έλαβαν χώρα κατά το χρονικό διάστημα τέλη Σεπτεμβρίου-τέλη Δεκεμβρίου 2024, σε περιοχές αρμοδιότητάς τους.

Κατά την έρευνα αξιολογήθηκε προανακριτικό υλικό και με τη συνδρομή επιστημονικού προσωπικού της Υποδιεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών Βορείου Ελλάδος ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία δώδεκα εμπλεκόμενων ατόμων στις προαναφερόμενες περιπτώσεις, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκαν σχετικές δικογραφίες.

Η λεία των δραστών περιλαμβάνει το συνολικό χρηματικό ποσό των 3.200 ευρώ περίπου, κοσμήματα εκτιμώμενης χρηματικής αξίας 1.000 ευρώ και ηλεκτρονικές συσκευές αξίας 4.000 ευρώ.

Οι σχηματισθείσες δικογραφίες θα υποβληθούν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Ελληνική Αστυνομία Θεσσαλονίκη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 2 ώρες πριν

Μαγική τελετή έναρξης στον 14ο Μύλο των Ξωτικών, με τα drones του Πίτερ Παν και του Αη Βασίλη! – Δείτε φωτο

ΔΙΕΘΝΗ 3 ώρες πριν

“Τύμπανα πολέμου” στη Βενεζουέλα: Η επανεμφάνιση του Νικολάς Μαδούρο και η τηλεφωνική επικοινωνία με τον Τραμπ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 23 ώρες πριν

Στη Βουλή το σχέδιο νόμου του ΥΠΕΝ με ρυθμίσεις για τη δέσμευση, χρήση, μεταφορά και αποθήκευση διοξειδίου του άνθρακα

LIFESTYLE 22 ώρες πριν

Αιμίλιος Χειλάκης για Αθηνά Μαξίμου: Βλέπω τον εαυτό μου μέσα εκείνη σαν σε καθρέφτη

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 20 ώρες πριν

Το μεγάλο αγροτικό μπλόκο της Καρδίτσας στον Ε65 – Δείτε βίντεο από ψηλά

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 19 ώρες πριν

Αττική: Εξαφανίστηκε ο 16χρονος Αχμέτ από τον Άγιο Παντελεήμονα – Η ανακοίνωση του “Χαμόγελου του Παιδιού”