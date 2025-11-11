Θεσσαλονίκη: 63 βιβλία στην ελληνική και αλβανική γλώσσα δώρισε η πρόξενος της Αλβανίας στις δημοτικές βιβλιοθήκες Νεάπολης, Συκεών και Πεύκων

Με δίγλωσσα βιβλία, για παιδιά και ενήλικες, στην ελληνική και αλβανική γλώσσα εμπλουτίστηκαν και οι τρεις Δημοτικές Βιβλιοθήκες Νεάπολης, Συκεών και Πεύκων, στο πλαίσιο της συνεργασίας μεταξύ του Συνδέσμου Αλβανών Αποδήμων «Μητέρα Τερέζα», του Κέντρου Εκδόσεων Αλβανών της Διασποράς και του δήμου Νεάπολης-Συκεών.

Συγκεκριμένα, η γενική πρόξενος της Αλβανίας στη Θεσσαλονίκη κα. Erida Dobrushi επισκέφθηκε πριν λίγες ημέρες τη Δημοτική Βιβλιοθήκη Συκεών-Παιδική Βιβλιοθήκη «Αντώνης Σαμαράκης» και δώρισε από 21 τίτλους δίγλωσσων βιβλίων (παιδικά και ενηλίκων) για κάθε βιβλιοθήκη του δήμου, ευχαριστώντας τη διοίκηση του δήμου για τη συνεργασία και σημειώνοντας πως «τα βιβλία αποτελούν πολύτιμο εργαλείο για να έρθουν πιο κοντά διαφορετικοί άνθρωποι που συμβιώνουν σε ένα κοινό τόπο». Την πρόξενο καλωσόρισε η υπεύθυνη των Δημοτικών Βιβλιοθηκών Χαρούλα Ματζίρη και αναφέρθηκαν σε μία μελλοντική συνεργασία ώστε να δημιουργηθεί στις Δημοτικές Βιβλιοθήκες ένα τμήμα με αλβανικά βιβλία.

Την πρόξενο συνόδευσαν ο κ. Αριάν Τσάρα, πρόεδρος του συλλόγου Αλβανών μεταναστ(ρι)ών “Μητέρα Τερέζα”, η κα. Γιονίντα Κότσι, αντιπρόεδρος του συλλόγου και δασκάλα αλβανικής γλώσσας και η Βαλμπόνα Χιστούνα, ιδρυτικό μέλος του συλλόγου.