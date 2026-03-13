Συνάντηση Αηδονά με την Εκτελεστική Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής: 365 εκατ. ευρώ μέσω ΕΣΠΑ για δομές της ΠΚΜ

Συνάντηση με την Εκτελεστική Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τα Κοινωνικά Δικαιώματα και τις Δεξιότητες, τις Ποιοτικές Θέσεις Εργασίας και την Ετοιμότητα Roxana Mînzatu είχε σήμερα το μεσημέρι η Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Αθηνά Αηδονά.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, που πραγματοποιήθηκε σε κλίμα συνεργασίας στο Κτίριο Διοίκησης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, συζητήθηκαν η πορεία υλοποίησης του ΕΣΠΑ, με ιδιαίτερη έμφαση στο σκέλος που αφορά το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, καθώς και οι δράσεις κοινωνικής συνοχής που εξελίσσονται σε όλες τις Περιφερειακές Ενότητες.

“Με μεγάλη χαρά υποδέχτηκα την Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Roxana Minzatu στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Την ενημέρωσα αναλυτικά για την πορεία υλοποίησης του ΕΣΠΑ στο σκέλος του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, το οποίο και έχει ως αρμοδιότητα. Στο πλαίσιό του ως Περιφέρεια έχουμε ενεργοποιήσει το σύνολο των διαθέσιμων πόρων και αυτή τη στιγμή υλοποιούνται έργα και δράσεις άνω των 365 εκατομμυρίων ευρώ για την υποστήριξη όλων των κοινωνικών ομάδων και στις εφτά Περιφερειακές μας Ενότητες. Με τη στενή συνεργασία της Περιφέρειας και των δικαιούχων φορέων, λειτουργούν αυτή τη στιγμή κοινωνικές και προνοιακές δομές που υποστηρίζουν πάνω από 220.000 συμπολίτες μας. Όλα αυτά δεν θα μπορούσαν να υλοποιηθούν χωρίς την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και για τον λόγο αυτό ευχαρίστησα την Αντιπρόεδρο για τη συνεργασία και της επεσήμανα την ανάγκη και στο νέο ΕΣΠΑ, που σχεδιάζεται, να παραμείνει ενισχυμένος ο ρόλος των Περιφερειακών Προγραμμάτων, ώστε να μπορούμε άμεσα και αποτελεσματικά να υλοποιούμε τις παρεμβάσεις που έχουν ανάγκη οι τοπικές κοινωνίες και να υποστηρίζουμε τους συμπολίτες μας που χρειάζονται βοήθεια”, ανέφερε σε σχετική δήλωσή της η Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Αθηνά Αηδονά.

Από την πλευρά της, η Εκτελεστική Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τα Κοινωνικά Δικαιώματα και τις Δεξιότητες, τις Ποιοτικές Θέσεις Εργασίας και την Ετοιμότητα Roxana Mînzatu σημείωσε: “Ήταν χαρά μου να συναντήσω σήμερα την Περιφερειάρχη κ. Αηδονά και να συζητήσουμε τις προτεραιότητες της Κεντρικής Μακεδονίας. Οι περιφέρειες διαδραματίζουν ζωτικό ρόλο στην προσέγγιση των πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τους πολίτες και η Κεντρική Μακεδονία αποτελεί ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα, με σημαντικές επενδύσεις σε θέσεις εργασίας, δεξιότητες, κοινωνική ένταξη και καινοτομία, που υποστηρίζονται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο Plus. Χαίρομαι που βλέπω ότι υπάρχει ισχυρή κοινωνική προσέγγιση στην περιοχή. Καθώς προσβλέπουμε στο επόμενο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παραμένει προσηλωμένη στη στενή συνεργασία με τις εθνικές και περιφερειακές αρχές, προκειμένου να διασφαλίσει ότι η στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα φτάνει ταχύτερα στους πολίτες και θα βοηθά τις περιφέρειες να αντιμετωπίσουν τις πιο επείγουσες κοινωνικές προκλήσεις”.

Ενημερώνοντας την Εκτελεστική Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αναλυτικά για τις δράσεις που υλοποιούνται στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας μέσω του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, με συνολικό προϋπολογισμό 365 εκατομμυρίων ευρώ, η κ. Αηδονά επεσήμανε ότι υποστηρίζεται ένα ευρύ φάσμα δράσεων και υπηρεσιών, που απευθύνεται σε δεκάδες χιλιάδες πολίτες.

Ενδεικτικά:

– Υποστήριξη μαθητών με αναπηρία, με τα ωφελούμενα παιδιά με αναπηρία ήδη να ξεπερνούν τα 3.000 σε 992 σχολικές μονάδες.

– Ισότιμη πρόσβαση φοιτητών ΑμεΑ στην ανώτατη εκπαίδευση για περισσότερους από 1.700 φοιτητές με αναπηρία στα τρία πανεπιστήμια της Κεντρικής Μακεδονίας.

– Συμμετοχή ατόμων με αναπηρία στον αθλητισμό, στον πολιτισμό και στην ενεργή κοινωνική ζωή χωρίς αποκλεισμούς. Η δράση αφορά την υποστήριξη ατόμων με αναπηρία που διαμένουν στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, για τη συμμετοχή τους σε αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες της επιλογής τους, ενισχύοντας την κοινωνική τους ένταξη. Στόχος είναι να υποστηριχθούν 4.000 άτομα με αναπηρία.

– Υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση και υποστήριξη για την πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης. Ήδη έχουν ενισχυθεί περισσότεροι από 50.000 μαθητές και στις εφτά Περιφερειακές Ενότητες.

– Λειτουργία δομών καταπολέμησης της βίας κατά των γυναικών, μέσω των οποίων έχουν υποστηριχθεί περισσότερες από 1.250 γυναίκες και παιδιά.

– Λειτουργία 38 Κέντρων Κοινότητας, ένα σε κάθε δήμο της Κεντρικής Μακεδονίας, με περισσότερα από 79.000 άτομα να έχουν ήδη ωφεληθεί.

– Λειτουργία 25 δομών υποστηριζόμενης διαβίωσης και ημερήσιας φροντίδας ΑμΕΑ, όπου εξυπηρετούνται περισσότεροι από 500 πολίτες με αναπηρία.

– Λειτουργία 37 Κοινωνικών Παντοπωλείων, Συσσιτίων, Φαρμακείων, που έχουν υποστηρίξει περισσότερους από 22.000 ωφελούμενους.

– Λειτουργία 26 δομών παροχής υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας σε ευπαθείς ομάδες πληθυσμού, μέσω των οποίων έχουν ήδη ωφεληθεί περίπου 15.000 άτομα.

– Υπηρεσίες Φροντίδας Υγείας και Υποστήριξης Αυτόνομης Διαβίωσης των κατοίκων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Η υπηρεσία τηλεφροντίδας «Κλικ Ζωής», που υποστηρίζει την αυτόνομη διαβίωση ηλικιωμένων και ΑμεΑ μέσω τεχνολογίας άμεσης ειδοποίησης, έχει υποστηρίξει μέχρι σήμερα 4.229 πολίτες.

– Λειτουργία συνεχιζόμενων και νέων Τοπικών Ομάδων Υγείας (ΤΟΜΥ). Συνολικά λειτουργούν 30 μονάδες που εξυπηρετούν πάνω από 110.000 ωφελούμενους.

– Υποστήριξη υπηρεσιών για την αντιμετώπιση των εξαρτήσεων. Μέχρι σήμερα έχουν ωφεληθεί περισσότερα από 4.900 άτομα.

– Υπηρεσίες ψυχικής υγείας που έχουν υποστηρίξει περισσότερα από 5.000 άτομα με ψυχικές διαταραχές.

– Υποστήριξη λειτουργίας δομών αστέγων, μέσω των οποίων έχουν ήδη ωφεληθεί περισσότεροι από 1.500 άνθρωποι που είναι άστεγοι ή βρίσκονται σε κίνδυνο αστεγίας.

– Δημιουργία και αναβάθμιση 80 Κοινωνικών Επιχειρήσεων.

– Ολοκληρωμένες δράσεις ένταξης πολιτών τρίτων χωρών στην αγορά εργασίας στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Στόχος είναι η υποστήριξη τουλάχιστον 575 υπηκόων τρίτων χωρών.