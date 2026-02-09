Σε μαύρο χάλι το οδικό δίκτυο του Δήμου Θεσσαλονίκης – Εικόνες από τους δρόμους της ντροπής

Δρόμοι που μοιάζουν να έχουν βομβαρδιστεί. Οδικό δίκτυο παρατημένο στο έλεος του Θεού. Όχι στη Γάζα αλλά στον Δήμο Θεσσαλονίκης. Εικόνες ντροπής σε μια σύγχρονη ευρωπαϊκή πόλη. Η αυτοψία του thestival αναδεικνύει ένα σοβαρότατο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν καθημερινά εκατοντάδες χιλιάδες Θεσσαλονικείς. Οι οδηγοί των τετράτροχων οχημάτων υφίστανται τις φθορές από τις κακοτεχνίες. Οι οδηγοί των δικύκλων οδηγούν ρισκάροντας την ίδια τους τη ζωή.

Ποιος έχει την ευθύνη για αυτή την τραγική κατάσταση; Αρμόδιος για τη συντήρηση του οδικού δικτύου της πόλης είναι ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων και Βιώσιμης Κινητικότητας, Πρόδρομος Νικηφορίδης. Μήπως ο συγκεκριμένος κύριος δεν κυκλοφορεί στους δρόμους της πόλης; Μήπως κυκλοφορεί στους δρόμους της πόλης και παραμένει ασυγκίνητος από αυτή την κατάντια; Μήπως ο αρκετά ικανός δήμαρχος της πόλης, Στέλιος Αγγελούδης, έκανε μια λάθος επιλογή;

Στο ένταλμα πληρωμής (26/1/24) που βρήκαμε στη Διαύγεια φαίνεται ότι ο Δήμος Θεσσαλονίκης δαπανά 2.512,74 ευρώ για τη μηνιαία αντιμισθία του κυρίου Νικηφορίδη. Οι Θεσσαλονικείς δικαιούνται ασφαλείς δρόμους και οι καλοπληρωμένοι «υπάλληλοί» τους υποχρεούνται να κάνουν τα πάντα για να τους εξασφαλίσουν. Όποιος δεν μπορεί πηγαίνει σπίτι του.

Ακολουθούν εικόνες από τη σημερινή αυτοψία του thestival:

Τσιμισκή με Αριστοτέλους

Ναυμαχίας Λήμνου

Βίκτωρος Ουγκό με Τσιμισκή

“Πέταλο” Αριστοτέλους

Εγνατία (μπροστά στην ΕΥΑΘ)

Αγγελάκη

Λεωφόρος Στρατού

Εγνατία 44

Ερμού με Βενιζέλου

Μικράς Ασίας με Δαρδανελίων

Μαραθώνος με Ομήρου

Νικολάου Γερμανού

Μαραθώνος

Λάρνακος