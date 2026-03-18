Προσλήφθηκαν έξι νέοι δημοτικοί αστυνομικοί στον δήμο Κορδελιού – Ευόσμου

Με έξι άτομα (πέντε άντρες και μία γυναίκα) ενισχύθηκε η Δημοτική Αστυνομία του Δήμου Κορδελιού – Ευόσμου. Πρόκειται για ένα ακόμα βήμα, με σκοπό τη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών.

Τα έξι άτομα που θα υπηρετήσουν στη Δημοτική Αστυνομία, θα περάσουν από διαδικασία εκπαίδευσης (από το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης και την Ελληνική Αστυνομία) και αμέσως μετά θα οριστούν ως ειδικοί ανακριτικοί υπάλληλοι.

Να σημειωθεί ότι έχουν περάσει 16 χρόνια από την τελευταία πρόσληψη δημοτικού υπαλλήλου στον Δήμο Κορδελιού – Ευόσμου. Πλέον το δυναμικό της Δημοτικής Αστυνομίας Κορδελιού – Ευόσμου αριθμεί 19 άτομα, αριθμός πάρα πολύ μικρός για τον πληθυσμό και τις ανάγκες του δήμου. Με βάση το οργανόγραμμα, στον Δήμο Κορδελιού – Ευόσμου θα έπρεπε να υπηρετούν 53 δημοτικοί αστυνομικοί.

«Η πρόσληψη των έξι νέων δημοτικών αστυνομικών ενισχύει την προσπάθεια της διοίκησης και των υπαλλήλων του Δήμου Κορδελιού – Ευόσμου, ώστε να προσφέρονται οι καλύτερες δυνατές υπηρεσίες στους συνδημότες μας. Ο δήμος μας συνεχώς αυξάνεται πληθυσμιακά, οι ανάγκες πολλαπλασιάζονται και η ενίσχυσή του με ανθρώπινο δυναμικό είναι επιβεβλημένη. Δυστυχώς, οι υπάρχοντες δημοτικοί αστυνομικοί είναι πολύ λίγοι και υπερβάλλουν εαυτόν, για να επιτελέσουν το έργο τους. Η διοίκησή μας θα συνεχίζει να ασκεί πιέσεις προς πάσα κατεύθυνση, ώστε η Δημοτική Αστυνομία μας να ενισχυθεί ακόμα περισσότερο», αναφέρει ο δήμαρχος Κορδελιού – Ευόσμου, Λευτέρης Αλεξανδρίδης.