ΠΕΔΚΜ: Στον δρόμο για το ετήσιο συνέδριο της ΚΕΔΕ με θέσεις και διεκδικήσεις για την επόμενη μέρα της αυτοδιοίκησης

Το διεκδικητικό πλαίσιο των δήμων της Κεντρικής Μακεδονίας διαμόρφωσε το Δ.Σ της Περιφερειακής Ένωσης των Δήμων (ΠΕΔΚΜ), ενόψει του ετήσιου τακτικού συνεδρίου της ΚΕΔΕ που θα διεξαχθεί στην Αλεξανδρούπολη 6-8 Νοεμβρίου, επικαιροποιώντας τις ομόφωνες αποφάσεις που έχει ήδη λάβει το διάστημα 2024-2025.

Η ΠΕΔΚΜ, με δεδομένο ότι το φετινό συνέδριο διεξάγεται σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη χρονική συγκυρία για τον θεσμό της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ενώ συμπίπτει και με την ολοκλήρωση της διαδικασίας διαμόρφωσης του νέου Κώδικα Αυτοδιοίκησης, δίνει έμφαση στα οικονομικά και τα θεσμικά ζητήματα και τα αιτήματα των δήμων.

Μεταξύ αυτών είναι:

Η οικονομική ενίσχυση για την απρόσκοπτη λειτουργία των κοινωνικοπρονοιακών Δομών που λειτουργούν υπό την «ομπρέλα» των δήμων.

Η στελέχωση των δήμων με μόνιμο προσωπικό.

Η απασχόληση των ανέργων 55 και άνω.

Η απόδοση του συνόλου των θεσμοθετημένων πόρων στην αυτοδιοίκηση χωρίς περικοπές.

Η απόδοση των δημοτικών τελών που εισπράττονται από τους παρόχους ηλεκτρικής ενέργειας.

Η διατήρηση στις αρμοδιότητες των δήμων, τομέων όπως οι Πολεοδομίες (Υπηρεσίες Δόμησης) και η μη επιστροφή τους στο κράτος.

Η διαχείριση των αδέσποτων ζώων

Ο καθαρισμός εθνικών – περιφερειακών οδών.

Η επανεξέταση της εφαρμογής της κινητικότητας στην αυτοδιοίκηση, με την σύμφωνη γνώμη του οικείου δημάρχου.

Η μοριοδότηση υπάλληλων.

Οι οφειλές προς δήμους.

Η πολιτική προστασία και η πυροπροστασία ακινήτων.

Στην τοποθέτησή του ο πρόεδρος της ΠΕΔΚΜ , δήμαρχος Πυλαίας – Χορτιάτη Ιγνάτιος Καϊτεζίδης τόνισε ότι «υπάρχουν μια σειρά από ζητήματα, σοβαρά, που ταλαιπωρούν τους δήμους στην καθημερινότητα. Όμως το βασικό είναι τι είδους αυτοδιοίκηση θέλουμε και αν η αυτοδιοίκηση στα διοικητικά όρια του κάθε δήμου και το κάθε δημοτικό συμβούλιο θα μπορεί να λαμβάνει κυρίαρχες αποφάσεις και όχι να καπελώνονται οι δήμοι και να μην μπορούν να εκφράσουν την τοπική τους κοινωνία».

«Ο πυρήνας στο επικείμενο συνέδριο μας», πρόσθεσε ο πρόεδρος της ΠΕΔΚΜ, «είναι να δώσουμε ένα στίγμα μιας αυτοδιοίκησης, όπως κάνουμε μέσα από τα ψηφίσματά μας, που διεκδικεί και που το όραμά της είναι η επόμενη μέρα, προβάλλοντας παράλληλα μέσα από αυτό και τα επιμέρους ζητήματα των δήμων».