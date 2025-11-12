ΠΕΔΚΜ: Η Τοπική Αυτοδιοίκηση τίμησε την Ημέρα Μνήμης Πεσόντων Πυροσβεστών

Φόρο τιμής στη Μνήμη των πυροσβεστών που έχασαν τη ζωή τους για την προστασία της ζωής και της περιουσίας των πολιτών, των αληθινών ηρώων που χάθηκαν την ώρα της μάχης, παλεύοντας με τις φωτιές ή και τις πλημμύρες, απέτισε η Περιφερειακή Ένωση των Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΕΔΚΜ).

Τίμησε τη μνήμη όλων εκείνων των πυροσβεστών που δεν επέστρεψαν από το πεδίο της μάχης και έδωσαν τη ζωή τους θυσιαζόμενοι στο βωμό του καθήκοντος για την προστασία κυρίως της ζωής των συνανθρώπων μας.

Στο πλαίσιο της τελετής για την Ημέρα Μνήμης Πεσόντων Πυροσβεστών που τιμάται κάθε χρόνο στις 12 Νοεμβρίου, πραγματοποιήθηκε σήμερα το πρωί επιμνημόσυνη δέηση και κατάθεση στεφάνων στον χώρο του Μνημείου, στις πυροσβεστικές εγκαταστάσεις της 25ης Μαρτίου.

Υπενθυμίζεται ότι η Ημέρα Μνήμης καθιερώθηκε προς τιμήν του πρώτου πυροσβεστικού υπαλλήλου, δόκιμου πυροσβέστη Β’ τάξεως Κωνσταντίνου Πούλιου, ο οποίος έχασε τη ζωή του πριν 80 χρόνια κατά τη διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιάς στη Θεσσαλονίκη.

Η τελετή έγινε παρουσία του Γενικού Επιθεωρητή Πυροσβεστικού Σώματος Βορείου Ελλάδος, Αντιστράτηγου Π.Σ. Θεόδωρου Κοσμίδη, του Γενικού Συντονιστή Αστυνομίας Βορείου Ελλάδος Γεώργιου Παπαδόπουλου, Αξιωματικών και στελεχών του Πυροσβεστικού Σώματος, του προέδρου της Περιφερειακής Ένωσης των Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΕΔΚΜ), δημάρχου Πυλαίας-Χορτιάτη Ιγνάτιου Καϊτεζίδη, του αντιπεριφερειάρχη Θεσσαλονίκης Κώστα Γιουτίκα, του

Πανοσολογιώτατου, Αρχιμανδρίτη Ιάκωβου Αθανασίου, Πρωτοσύγκελλου της Μητρόπολης Θεσσαλονίκης και εκπροσώπων της στρατιωτικής ηγεσίας της πόλης, της αστυνομίας κ.ά.

Xαιρετισμό απέστειλε ο υφυπουργός Εσωτερικών, αρμόδιος για θέματα Μακεδονίας – Θράκης, Κωνσταντίνος Γκιουλέκας, ενώ παρέστησαν ο Συντονιστής του γραφείου του Πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη Γιάννης Παπαγεωργίου, βουλευτές, αντιδήμαρχοι δήμων της Θεσσαλονίκης, εκπρόσωποι σωματείων και συλλόγων Απόστρατων Πυροσβεστών, φορέων της πόλης και εθελοντές Πολιτικής Προστασίας.

Στεφάνι στο μνημείο κατέθεσε και ο πρόεδρος της ΠΕΔΚΜ κ. Καϊτεζίδης, εκπροσωπώντας τους 38 δήμους της Κεντρικής Μακεδονίας, σε ένδειξη τιμής και σεβασμού προς τους ηρωικούς πυροσβέστες, τους πεσόντες την ώρα του καθήκοντος, οι οποίοι έδωσαν με αυτοθυσία και μέχρι εξαντλήσεως την άνιση μάχη με την πυρκαγιά.

Σε δήλωσή του για την Ημέρα Πεσόντων Πυροσβεστών, ο πρόεδρος της ΠΕΔΚΜ κ. Καϊτεζίδης τόνισε:

«Με αίσθημα βαθιάς ευγνωμοσύνης και συγκίνησης τιμούμε και θυμόμαστε τους ηρωικούς πυροσβέστες που θυσιάστηκαν για τη δική μας ασφάλεια, τη ζωή και την περιουσία μας.

Τιμούμε τους πεσόντες την ώρα του καθήκοντος, που με τόλμη, ανδρεία, θάρρος και λεβεντιά αψήφησαν τις φλόγες για να μας προστατεύσουν.

Τιμούμε τους άνδρες του Πυροσβεστικού Σώματος που με αυτοθυσία και αυταπάρνηση έδωσαν μάχη με τη φωτιά για να σώσουν έναν άνθρωπο, ένα παιδί, ένα ζώο και ένα σπίτι που κινδύνευε.

Τους αξίζουν τιμές για την ανιδιοτελή προσφορά τους στον συνάνθρωπο, στην κοινωνία και στην πατρίδα μας. Τους αξίζει να τους θυμόμαστε για τη γενναιότητα, την πίστη και την αφοσίωσή τους στο καθήκον, για το οποίο έθεσαν τον εαυτό τους υπεράνω όλων, υπηρετώντας τις αξίες και τα ιδανικά του πυροσβέστη».

Κατά τη διάρκεια της τελετής την Ημερήσια Διαταγή ανέγνωσε ο Πυραγός Εμμανουήλ Μαντζουρίδης, τονίζοντας: «Με αίσθημα ευγνωμοσύνης και σεβασμού αποτίουμε ελάχιστο φόρο τιμής στους ήρωες πυροσβέστες που θυσίασαν τη ζωή τους εν ώρα καθήκοντος. Η θυσία τους είναι παράδειγμα αφοσίωσης και ανδρείας και τους θυμόμαστε έναν – έναν, ώστε η μνήμη τους να μείνει αιώνια άσβεστη. Δεν υπάρχουν λόγια που να εξαλείψουν τον πόνο των συγγενών. Υπάρχει όμως κάτι που μπορούμε να πράξουμε. Να μην τους ξεχάσουμε ποτέ, να κρατάμε τη Μνήμη τους ζωντανή, να τους μνημονεύουμε όχι μόνο με λόγια, αλλά και με πράξεις. Με σεβασμό στο έργο τους, με ζήλο και αυταπάρνηση και αίσθημα ευθύνης απέναντι στο κοινωνικό σύνολο».

Αιωνία η Μνήμη των ηρωικών συναδέλφων μας»