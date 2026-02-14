ΠΕΔΚΜ: Η Τοπική Αυτοδιοίκηση τίμησε την Ημέρα Μνήμης Πεσόντων Αστυνομικών

Φόρο τιμής στη Μνήμη των Αστυνομικών που έπεσαν στο καθήκον, στην πρώτη γραμμή, υπηρετώντας με αυταπάρνηση τους πολίτες και την ασφάλειά τους, θυσιάζοντας το πιο σημαντικό αγαθό, αυτό της ζωής, απέτισε η Περιφερειακή Ένωση των Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΕΔΚΜ).

Τίμησε τη μνήμη όλων εκείνων των Αστυνομικών που πρόσφεραν τη ζωή τους στο βωμό της υπηρεσίας προς την κοινωνία, προστατεύοντας τη ζωή των συνανθρώπων μας και την περιουσία του καθενός μας.

Στο πλαίσιο της τελετής για την Ημέρα Μνήμης Πεσόντων Αστυνομικών που τιμάται κάθε χρόνο, το πρώτο ψυχοσάββατο κάθε έτους, πραγματοποιήθηκε σήμερα το πρωί επιμνημόσυνη δέηση από τον Μητροπολίτη Νεαπόλεως – Σταυρουπόλεως κ. Βαρνάβα και κατάθεση στεφάνων στον χώρο του Μνημείου, εντός του Αστυνομικού Μεγάρου Θεσσαλονίκης.

Στεφάνι στο μνημείο κατέθεσε εκ μέρους του προέδρου της ΠΕΔΚΜ, Δημάρχου Πυλαίας – Χορτιάτη Ιγνάτιου Καϊτεζίδη, ο αντιπρόεδρος του οργάνου, Δήμαρχος Κορδελιού – Ευόσμου Λευτέρης Αλεξανδρίδης, σε ένδειξη τιμής και σεβασμού προς τους ηρωικούς Αστυνομικούς, τους πεσόντες την ώρα του καθήκοντος.

Η τελετή έγινε παρουσία του Επιθεωρητή Βορείου Ελλάδος Ελληνικής Αστυνομίας, Αντιστράτηγου Γεώργιου Παπαδόπουλο, του Γενικού Αστυνομικού Διευθυντή Θεσσαλονίκης, Υποστράτηγου Γεώργιου Τζήμα, του Γενικού Αστυνομικού Διευθυντή Ασφάλειας, Ταξίαρχου Κωνσταντίνου Αθανασάκη, του Διευθυντή της Διεύθυνσης Αστυνομίας Θεσσαλονίκης, Ταξίαρχου Γεώργιου Γκάμπρα, της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διευθύντριας Κεντρικής Μακεδονίας, Ταξίαρχου Φανής Κουβανοπούλου, του Διευθυντή της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης, Ταξίαρχου Κωνσταντίνου Αθανασάκου και της Διευθύντριας της Διεύθυνσης Τροχαίας Θεσσαλονίκης, Ταξίαρχου Παρασκευής Παπαγεωργοπούλου.

Την κυβέρνηση εκπροσώπησαν ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίας Τάξης Παναγιώτης Στάθης, ο υφυπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Νίκος Παπαϊωάννου, η υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Άννα Ευθυμίου και ο Συντονιστής του Γραφείου του Πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη Γιάννης Παπαγεωργίου.

Στην τελετή παρέστησαν ακόμη ο πρύτανης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, καθηγητής Κυριάκος Αναστασιάδης, ο αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλονίκης Κώστας Γιουτίκας, βουλευτές, εκπρόσωποι της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, εκπρόσωποι της στρατιωτικής ηγεσίας της πόλης και των Συλλόγων Απόστρατων Αστυνομικών, οι γονείς του αείμνηστου αστυνομικού Γιώργου Λυγγερίδη που έχασε τη ζωή του εν ώρα καθήκοντος, καθώς και συγγενείς πεσόντων αστυνομικών.

Σε δήλωσή του για την Ημέρα Πεσόντων Αστυνομικών, ο πρόεδρος της ΠΕΔΚΜ κ. Καϊτεζίδης τόνισε:

«Αποτίουμε σήμερα ελάχιστο φόρο τιμής σε αυτούς που έδωσαν τη ζωή τους βρισκόμενοι στην πρώτη γραμμή του καθήκοντος, για την ασφάλεια και προστασία των πολιτών.

Είναι οι πραγματικοί ήρωες της εποχής μας, άνθρωποι που καθημερινά εργάζονται και διακινδυνεύουν τη ζωή τους. Τιμούμε τους αγώνες τους και συνδράμουμε με τις δυνάμεις μας στο έργο της Αστυνομίας.

Με βαθιά συγκίνηση και με αισθήματα υπερηφάνειας μνημονεύουμε σήμερα τους αστυνομικούς, οι οποίοι με τις πράξεις τους κέρδισαν άξια μια θέση στο Πάνθεον των ηρώων και δεν δείλιασαν μπροστά στον κίνδυνο, τιμώντας τον όρκο τους στην κοινωνία και στην Πατρίδα.

Θα είναι πάντοτε παρόντες στη μνήμη και στην καρδιά μας, ως άξια και φωτεινά παραδείγματα για όλους εμάς και τις μελλοντικές γενιές.

Δεν θα τους ξεχάσουμε ποτέ.

Αιωνία τους η μνήμη».

«Δεν είναι μια τελετή μνήμης, αλλά μία πράξη προσευχής»

Κατά τη διάρκεια της τελετής χαιρετισμό απηύθυνε ο Επιθεωρητής Βορείου Ελλάδος Ελληνικής Αστυνομίας, Αντιστράτηγος Γεώργιος Παπαδόπουλος, που μεταξύ άλλων τόνισε: «Με αίσθημα ύψιστης τιμής και ευλάβειας τιμούμε σήμερα τους πεσόντες αστυνομικούς μας. Είναι η μέρα κατά την οποία η Ελληνική Αστυνομία, η κοινωνία και η πατρίδα σκύβουν το κεφάλι μπροστά σε εκείνους που υπηρέτησαν το καθήκον μέχρι την ύστατη θυσία. Η σημερινή στιγμή δεν είναι απλώς μια τελετή μνήμης, αλλά μία πράξη προσευχής, περισυλλογής και πνευματικής ενότητας. Υψώνουμε την καρδιά και τον νου μας προς τον Ύψιστο, ζητώντας την ανάπαυση των ψυχών των συναδέλφων μας».

Από την πλευρά του, ο Γενικός Αστυνομικός Διευθυντής Θεσσαλονίκης, Υποστράτηγος Γεώργιος Τζήμας ανέφερε: «Τιμούμε σήμερα τη μνήμη ανδρών και γυναικών του Σώματος της Ελληνικής Αστυνομίας που αφιέρωσαν τη ζωή τους στην υπηρεσία και προστασία της πατρίδας. Οι αστυνομικοί που θυμόμαστε σήμερα προέρχονται από διαφορετικές υπηρεσίες, αλλά δεσμεύονταν από κοινές αξίες, λειτούργημα, θυσία και υπηρεσία. Έζησαν για να διαφυλάξουν παιδιά και ευάλωτους συμπολίτες μας από επικίνδυνους δράστες – θηρευτές, για να προστατεύσουν τα θύματα. Έζησαν για να κάνουν τη διαφορά σε αυτό τον κόσμο, και πέθαναν όπως ζούσαν, υπερασπιζόμενοι την ελευθερία και διαφυλάσσοντας την ειρήνη και τη δικαιοσύνη».