ΠΕΔ-ΚΜ: Στηρίζει τον Δήμο Θερμαϊκού για το θέμα της αμμοληψίας από το Φανάρι Επανομής
THESTIVAL TEAM
Την υποστήριξή του εξέφρασε σήμερα το Δ.Σ. της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΕΔ-ΚΜ) στον Δήμο Θερμαϊκού για το θέμα της ενδεχόμενης αμμοληψίας από το Φανάρι της Επανομής, στο πλαίσιο του έργου επέκτασης του 6ου προβλήτα στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης.
Το Δ.Σ. υιοθέτησε το σχετικό ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Θερμαϊκού και εξέφρασε τη στήριξή του στις διεκδικήσεις του δήμου.
Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ