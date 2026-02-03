MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΠΕΔ-ΚΜ: Στηρίζει τον Δήμο Θερμαϊκού για το θέμα της αμμοληψίας από το Φανάρι Επανομής

|
THESTIVAL TEAM

Την υποστήριξή του εξέφρασε σήμερα το Δ.Σ. της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΕΔ-ΚΜ) στον Δήμο Θερμαϊκού για το θέμα της ενδεχόμενης αμμοληψίας από το Φανάρι της Επανομής, στο πλαίσιο του έργου επέκτασης του 6ου προβλήτα στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης.

Το Δ.Σ. υιοθέτησε το σχετικό ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Θερμαϊκού και εξέφρασε τη στήριξή του στις διεκδικήσεις του δήμου.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ

ΠΕΔΚΜ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

LIFESTYLE 13 ώρες πριν

Πωλίνα: Με φλερτάρουν μόνο νεότεροι άντρες, οι συνομήλικοι μπορεί να μην με βλέπουν

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 14 ώρες πριν

Πηγές ΠΑΣΟΚ για Εξεταστική Επιτροπή ΟΠΕΚΕΠΕ: Επικοινωνιακός αντιπερισπασμός της ΝΔ και πλυντήριο ευθυνών

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 14 ώρες πριν

Πώς συνελήφθη ο 54χρονος Έλληνας που κατηγορείται για δολιοφθορά σε γερμανικά πολεμικά πλοία

ΔΙΕΘΝΗ 59 λεπτά πριν

Επίθεση Μασκ στον Πέδρο Σάντσεθ που θέλει να απαγορεύσει τα social media στους κάτω των 16: Είσαι φασίστας και τύραννος

ΥΓΕΙΑ 9 ώρες πριν

Καρδιακή ανεπάρκεια: Αυξάνονται τα κρούσματα στους νέους, αλλά 9 στους 10 δεν γνωρίζουν τα συμπτώματα

LIFESTYLE 14 ώρες πριν

Χριστίνα Μπόμπα: Είχα άγχος μην πάθω καρκίνο λόγω των ορμονών