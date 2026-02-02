MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

Ο δήμος Θέρμου δίνει επίδομα €3.000 για το πρώτο παιδί και €15.000 για το έκτο

|
THESTIVAL TEAM

Σχέδιο οικονομικής ενίσχυσης οικογενειών με παιδιά ανακοίνωσε ο δήμαρχος Θέρμου, Σπύρος Κωνσταντάρας, με στόχο την αντιμετώπιση του οξυμένου δημογραφικού προβλήματος της περιοχής.

Όπως ανέφερε ο κ. Κωνσταντάρας στο Action24, ο δήμος Θέρμου προχωρά στη χορήγηση επιδομάτων που κλιμακώνονται ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών, με το συνολικό ποσό να μπορεί να φτάσει έως και τις 15.000 ευρώ για το έκτο παιδί. Συγκεκριμένα, προβλέπεται ενίσχυση 3.000 ευρώ για το πρώτο παιδί, 3.000 ευρώ για το δεύτερο, 3.000 ευρώ για το τρίτο, 4.000 ευρώ για το τέταρτο, 5.000 ευρώ για το πέμπτο, ενώ για το έκτο παιδί το επίδομα μπορεί να ανέλθει έως τις 15.000 ευρώ.

Ο κ. Κωνσταντάρας τόνισε πως η περιοχή έχει χτυπήσει «κόκκινο» στο ποσοστό συρρίκνωσης. Το ποσοστό ηλικιωμένων είναι αρκετά υψηλό και γι αυτό όπως λέει «θέλουμε να επεκτείνουμε το δημογραφικό».

Παράλληλα, ανέφερε ότι στην περιοχή υπάρχουν περίπου 20 πολύτεκνες οικογένειες, γεγονός που, όπως υπογράμμισε, αποδεικνύει ότι η στήριξη της οικογένειας μπορεί να λειτουργήσει ως μοχλός δημογραφικής ανάκαμψης, όταν συνοδεύεται από ουσιαστικά και στοχευμένα μέτρα.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 17 ώρες πριν

Αττική: Τι εξετάζει η ΕΛΑΣ για τη δολοφονία του 27χρονου στη Νέα Πέραμο

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 2 ώρες πριν

Νέα Αριστερά: Αποχώρησαν ο Νίκος Μπίστης και 9 μέλη της Κεντρικής Επιτροπής

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 39 λεπτά πριν

Δ. Μιχαηλίδου: Νέο πρόγραμμα ανακαίνισης σπιτιών που κατοικούνται, έρχεται το καλοκαίρι

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ 5 ώρες πριν

Πρόβλημα στην ανακύκλωση εξαιτίας πλημμυρικών φαινομένων στο ΚΔΑΥ Θέρμης

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 5 ώρες πριν

Μυστήριο με τη δολοφονία του 27χρονου στη Νέα Πέραμο Αττικής: Το βίντεο της αρπαγής και ο νεκρός επιχειρηματίας στη Μάνδρα

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 20 ώρες πριν

Απίστευτο ξέσπασμα Γιαννακόπουλου μετά την ήττα του Παναθηναϊκού από τον Άρη – Δείτε βίντεο