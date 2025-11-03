Ο δήμος Διστόμου ζητά να μείνει ανοικτό το κατάστημα των ΕΛΤΑ και να αναλάβει τα λειτουργικά του έξοδα

Την κατηγορηματική αντίδρασή του εκφράζει ο δήμος Διστόμου – Αράχωβας, Αντίκυρας για το επικείμενο κλείσιμο του μοναδικού καταστήματος ΕΛΤΑ στο Δήμο, που βρίσκεται στην έδρα του, στο Δίστομο, προτείνοντας παράλληλα να αναλάβει τα πάγια έξοδα του καταστήματος, δηλαδή το ενοίκιο (250 ευρώ το μήνα) και τους λογιαριασμούς ηλεκτρικού και ύδρευσης.

Όπως αναφέρει σε ψήφισμά του το δημοτικό συμβούλιο, το οποίο ο δήμαρχος, Γιάννης Σταθάς. έστειλε στον Πρωθυπουργό, σε Αρχηγούς κομμάτων, στο Υπερταμείο και τα ΕΛΤΑ «καθώς, όπως έχει αναφέρει δημόσια ο Διοικητής των ΕΛΤΑ , το προσωπικό θα απορροφηθεί όλο για να μοιράζει τις επιστολές και τις συντάξεις και να χρησιμοποιεί POS κ.α. εργαλεία, το Δήμος προτίθεται να αναλάβει τα υπόλοιπα ΠΑΓΙΑ ΕΞΟΔΑ του Καταστήματος στο ΔΙΣΤΟΜΟ, ήτοι το ενοίκιο ( 250 € ) και τους λογαριασμούς ηλεκτρικού και ύδρευσης».

«Η απόφασή μας αυτή αποτελεί τη δική μας συμβολή στην ανάγκη εξυπηρέτησης των δημοτών και των κατοίκων μας, καθώς και των επιχειρήσεων που δρουν στην περιοχή», υπογραμμίζεται στο ψήφισμα που έστειλε ο κ. Γιάννης Σταθάς.

«Αναμένουμε και από εσάς – καταλήγει το Ψήφισμα- να λάβετε υπόψιν σας τις αντίστοιχες ευθύνες, οι οποίες απορρέουν από τον κοινωνικό ρόλο των ΕΛΤΑ», σημειώνει.

Όλο το ψήφισμα:

“Με αγανάκτηση και έκδηλη δυσφορία πληροφορηθήκαμε ο Δήμος Διστόμου – Αράχωβας – Αντίκυρας και οι κάτοικοι της ευρύτερης περιοχής της Δυτικής Βοιωτίας και Ανατολικής Φωκίδας την απόφαση του Υπερταμείου και της Διοίκησης των ΕΛΤΑ να κλείσει το κατάστημα στην έδρα του Δήμου μας, στο Ιστορικό και Μαρτυρικό Δίστομο Βοιωτίας.

Ένα κατάστημα που λειτουργεί αδιαλείπτως και σταθερά από το 1908 εξυπηρετώντας σήμερα :

1). Τους κατοίκους των δημοτικών ενοτήτων Διστόμου, Αράχωβας, Αντίκυρας, Στειρίου, Παραλίας Διστόμου, Ζεμενού, Λιβαδίου, Αγίου Νικολάου, της Ιεράς Μονής του Οσίου Λουκά, αλλά και των γειτονικών κοινοτήτων, όπως της Δεσφίνας του Δήμου Δελφών, Κυριακίου και Δαύλειας του Δήμου Λεβαδέων. Πληθυσμό που συνυπολογιζόμενων και των «εσωτερικών μεταναστών» που κατοικούν και εργάζονται στην περιοχή, ανέρχεται στις 20.000 και κατά περιόδους ίσως και περισσότερους.

2). Μεγάλες βιομηχανικές επιχειρήσεις πανελλήνιου εύρους, όπως τα εργοστάσια του “Αλουμινίου της Ελλάδας”, “Protergia”, METKA, Μεταλλεία Βωξίτου κ.α.

3).Μεγάλα τουριστικά και ψυχαγωγικά κέντρα με τις αντίστοιχες υποδομές τους, που έχουν κίνηση όλη τη διάρκεια του έτους: Την βυζαντινή Μονή του Οσίου Λουκά, την Αράχωβα και το Χιονοδρομικό Κέντρο Παρνασσού, το Μουσείο Θυμάτων Ναζισμού Διστόμου, τους ορεινους προορισμούς Παρνασσού και Ελικώνα, τις πλαζ Αγίου Ισιδώρου και Παραλίας Διστόμου.

Η ιδιαίτερη χωροταξία της περιοχής με τις πολλές κοινότητες και τον μετακινούμενο πληθυσμό, αλλά και οι πολλαπλές επιχειρήσεις, απαιτούν άριστη γνώση των οδών, των συνοικιών και των άλλων ιδιαιτεροτήτων πρόσβασης που μόνο το υπάρχον προσωπικό γνωρίζει και μπορεί να φέρει σε πέρας. Κάτι που εξυπηρετεί και αντιστρόφως και τα ΕΛΤΑ διότι η έδρα του καταστήματος στο Δίστομο είναι στο κέντρο της περιοχής (κεφαλοχώρι και κόμβος συγκοινωνίας) με δρόμους που οδηγούν παντού.

Αναφορικά με τον Δήμο μας ως ενεργό οργανισμό με πολλαπλές υπηρεσίες, τυχόν υλοποίηση της απόφασής σας για διακοπή της λειτουργίας, θα προκαλέσει τεράστια προβλήματα λειτουργικότητας που άπτονται και του αυξημένου κόστους των τελών επικοινωνίας, με τους υπόλοιπους θεσμούς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τις υπηρεσίες της γενικής Κυβέρνησης και τους δημόσιους οργανισμούς στην Αθήνα και σε όλη την Ελλάδα. Τίθεται, δηλαδή, θέμα προϋπολογισμού του Δήμου ΔΑΑ, που δεν θα μπορεί να ανταπεξέλθει, σε περίπτωση που μας εξαναγκάσετε να απευθυνθούμε στις ιδιωτικές επιχειρήσεις courier.

Εξετάζοντας την κατάσταση από όλες τις πλευρές, εκτιμούμε ότι το μόνο που εξοικονομούν τα ΕΛΤΑ κλείνοντας το κατάστημα του Διστόμου, είναι το μηνιαίο ενοίκιο των 250 ευρώ, το κόστος της ύδρευσης και του ηλεκτρικού ρεύματος! Και αυτό διότι η μία και μοναδική μόνιμη υπάλληλος στο Κατάστημα Διστόμου θα μετακινηθεί στη Λιβαδειά, ενώ οι δύο «ενοικιαζόμενοι» υπάλληλοι θα χρειαστούν και πάλι, καθώς κάποιος πρέπει να μοιράζει την αλληλογραφία στο πολυδαίδαλο γεωγραφικό ανάγλυφο που συγκροτεί όλους τους εξυπηρετούμενους.

Στο πλαίσιο αυτό και για να άρουμε και το έλασσον επιχείρημά σας για τα πάγια έξοδα συντήρησης, ο Δήμος Διστόμου – Αράχωβας – Αντίκυρας προτίθεται να αναλάβει το κόστος του ενοικίου, όσο και το κόστος του ηλεκτρισμού και της ύδρευσης!

Η απόφασή μας αυτή αποτελεί τη δική μας συμβολή στην ανάγκη εξυπηρέτησης των δημοτών και των κατοίκων μας, καθώς και των επιχειρήσεων που δρουν στην περιοχή.

Αναμένουμε και από εσάς να λάβετε υπόψιν σας τις αντίστοιχες ευθύνες, οι οποίες απορρέουν από τον κοινωνικό ρόλο των ΕΛΤΑ.

Ο Δήμαρχος Διστόμου – Αράχωβας – Αντίκυρας

Ιωάννης Σταθάς“.