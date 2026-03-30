Ο Δ. Ωραιοκάστρου υποστηρίζει και φέτος τον 12ο Φιλανθρωπικό Αγώνα Βουνού Αυτισμός -Ελπίδα

Ο Σύλλογος Φίλων Αυτιστικού Ατόμου της Μονάδας «Ελπίδα», υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, με την στήριξη της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης και του Συλλόγου Δρομέων Υγείας Θεσσαλονίκης, συνδιοργανώνει με τον Δήμο Ωραιοκάστρου τον 12ο Φιλανθρωπικό Αγώνα Βουνού, με αφετηρία και τερματισμό την κεντρική είσοδο της Μονάδας (οδός Στεφανίδη, Ωραιόκαστρο), την Κυριακή 5 Απριλίου 2026.

Προσφέρονται 3 επιλογές συμμετοχής:

Διαδρομή 1χλμ με κόστος 4€ με ώρα έναρξης 11:00 Διαδρομή 5+χλμ με κόστος 6€ με ώρα έναρξης 09:45 Διαδρομή 15χλμ με κόστος 15€ με ώρα έναρξης 09:30

Παροχές αθλητικού εξοπλισμού και συμμετοχής

Διαδρομή 1χλμ: Δικαίωμα συμμετοχής στον αγώνα, αριθμό συμμετοχής σε αυτοκόλλητο, τροφοδοσία και υποστήριξη, ηλεκτρονικό αναμνηστικό δίπλωμα (διαθέσιμο μετά την λήξη του αγώνα), μετάλλιο και ελαφρύ γεύμα στο τερματισμό (χωρίς χρονικό περιορισμό για έγκυρη εγγραφή).

Διαδρομή 5+χλμ: Δικαίωμα συμμετοχής στον αγώνα, επίσημη χρονομέτρηση στα 5+χλμ, αριθμό συμμετοχής για τους ηλεκτρονικά εγγεγραμμένους συμμετέχοντες στις διαδρομή των 5+ χλμ εκτυπωμένο σε ανθεκτικό υλικό με τυπωμένο το ονοματεπώνυμο τους (με έγκυρη εγγραφή έως 22/3/26), τροφοδοσία και υποστήριξη, ηλεκτρονικό αναμνηστικό δίπλωμα (διαθέσιμο μετά την λήξη του αγώνα), μετάλλιο και ελαφρύ γεύμα στο τερματισμό.

Διαδρομή 15χλμ: Δικαίωμα συμμετοχής στον αγώνα, επίσημη χρονομέτρηση στα 15χλμ, αριθμό συμμετοχής για τους ηλεκτρονικά εγγεγραμμένους συμμετέχοντες στις διαδρομή των 15χλμ εκτυπωμένο σε ανθεκτικό υλικό με τυπωμένο το ονοματεπώνυμο τους (με έγκυρη εγγραφή μέχρι 22/3/26), τεχνικό μπλουζάκι, σακίδιο πλάτης και αθλητικό μπουκάλι, τροφοδοσία και υποστήριξη, ηλεκτρονικό αναμνηστικό δίπλωμα (διαθέσιμο μετά την λήξη του αγώνα), μετάλλιο και ελαφρύ γεύμα στο τερματισμό.

Ο 12ος Αγώνας Βουνού “Αυτισμός – ΕΛΠΙΔΑ”, των 1km, 5+km και 15km, θα διεξαχθεί στο περιαστικό δάσος του Δήμου Ωραιοκάστρου. Η διαδρομή των 15km προσφέρει στους αθλητές/δρομείς πολλά οφέλη από την εναλλαγή υψομέτρου και την υψομετρική διαφορά των 500 μέτρων. Σκοπός του αγώνα, πέρα από την ανάδειξη των ωφελειών της άθλησης, είναι κυρίως η ευαισθητοποίηση των πολιτών απέναντι στις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, όπως είναι τα παιδιά με αυτισμό, και η υποστήριξη της Μονάδας Αυτιστικού Ατόμου «ΕΛΠΙΔΑ».

Στην εγγραφή περιλαμβάνονται: δικαίωμα συμμετοχής στον αγώνα με προσωπικό αριθμό, επίσημη χρονομέτρηση στα 5+ km και 15km, ιατρική υποστήριξη, βεβαίωση συμμετοχής, ηλεκτρονικό αναμνηστικό δίπλωμα, μετάλλιο και σνακ στον τερματισμό καθώς και δώρα στους τρεις πρώτους μικρούς συμμετέχοντες της διαδρομής του ενός χιλιομέτρου. Επίσης, στο χώρο της αφετηρίας – τερματισμού υπάρχει wc και χώρος φύλαξης ιματισμού.

Όλες οι διαδρομές είναι ίδιες με αυτές του 11ου Φιλανθρωπικού Αγώνα που διεξήχθει πέρυσι στις 13 Απριλίου 2025. O στόχος μας στα 15km είναι να προσφέρουμε στους αθλητές / δρομείς περισσότερα οφέλη από πλευράς εναλλαγής υψομέτρου (υψομετρική διαφορά 500m). Οι αθλητές/τριες συμμετέχουν στον αγώνα με δική τους ευθύνη.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ

Γίνεται γνωστό πως οι ηλεκτρονικές εγγραφές, λόγω της αυξημένης ζήτησης και του χαρακτήρα του αγώνα θα παραμείνουν ενεργές μέχρι την Τετάρτη, 1 Απριλίου 2026. Από Δευτέρα, 23 Μαρτίου 2026 μέχρι και τη λήξη των εγγραφών στις 4 Απριλίου 2026 (ηλεκτρονικά μέχρι 1 Απριλίου και δια ζώσης 4 Απριλίου) όσοι εγγράφονται αποκτούν δικαίωμα συμμετοχής με ηλεκτρονική χρονομέτρηση κανονικά χωρίς όμως τυπωμένο το ονοματεπώνυμο στο BIB NUMBER τους.

Νέες εγγραφές και παράδοση εξοπλισμού θα πραγματοποιούνται στο Κονταξοπούλειο Δημοτικό Κλειστό Γυμναστήριο Ωραιοκάστρου, στα γραφεία του Δ.Α.Σ.Ω. Την Πέμπτη 2 Απριλίου 2026 και ώρες 12:00 – 20:00, την Παρασκευή 3 Απριλίου 2026 και ώρες 12:00 – 20:00 και το Σάββατο 4 Απριλίου 2026 και ώρες 10:00 – 18:00.

Για παράδοση εξοπλισμού θα υπάρχει γραμματεία και την ημέρα του αγώνα, τουλάχιστον μια ώρα πριν την έναρξη κάθε αγωνίσματος. Εγγραφές θα γίνονται αλλά για περιορισμένο αριθμό συμμετεχόντων στις 2 μεγάλες διαδρομές και χωρίς όριο για το 1χλμ.

Υπεύθυνοι επικοινωνίας:

Σουλτάνα Κολέρδα | 6977893939 | autismelpida@gmail.com

Κώστας Κοντοδήμος | 6994777677 | agonasdromouelpidas@gmail.com

Για ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ σχετικά με τον 12ο Φιλανθρωπικό Αγώνα Βουνού Αυτισμός-Ελπίδα μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα: https://autismelpida.gr/12os-fil-agon-vounou-elpida/