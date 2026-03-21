Να εξαιρεθεί η παραλία στην τοποθεσία “Αρχονταρίκια” της Ουρανούπολης από τη δημοπρασία της κτηματικής εταιρείας του δημοσίου ζητά ο Δήμος Αριστοτέλη

Την πλήρη αντίθεσή του εκφράζει ο Δήμος Αριστοτέλη, στην απόφαση της Κτηματικής Υπηρεσίας του Δημοσίου να συμπεριλάβει σε επικείμενη δημοπρασία παραχώρησης χρήσης αιγιαλών την παραλία που βρίσκεται κάτω από την περιοχή «Αρχονταρίκια» της Ουρανούπολης.

Με ομόφωνη απόφαση το Δημοτικό Συμβούλιο, επανέλαβε ότι η όποια θετική γνωμοδότηση δόθηκε το 2025, αφορούσε την πλειοδοτική δημοπρασία τμημάτων αιγιαλού που είχαν ήδη δημοπρατηθεί έως και το 2025 και όχι νέων τμημάτων, συνεπώς ούτε της παραλίας στην τοποθεσία «Αρχονταρίκια».

Επίσης ομόφωνα, το Δημοτικό Συμβούλιο εξουσιοδότησε τον Δήμαρχο Αριστοτέλη Στέλιο Βαλιάνο να προβεί σε κάθε δέουσα ενέργεια, καθώς και κοινοποίηση της παρούσας στην Κτηματική Υπηρεσία Θεσσαλονίκης και όπου αλλού θεωρείται σκόπιμο, ώστε από την επικείμενη δημοπρασία της 27ης Μαρτίου 2026 να εξαιρεθεί η εν λόγω παραλία στην περιοχή «Αρχονταρίκια» της Ουρανούπολης.

Ο Δήμαρχος Αριστοτέλη Στέλιος Βαλιάνος επισημαίνει σχετικά: «Είμαστε οι πρώτοι που λέμε ναι στην τουριστική ανάπτυξη, αλλά δεν είναι δυνατόν να συναινέσουμε στη συλλήβδην και άκριτη κατάργηση της ελεύθερης και δωρεάν πρόσβασης των κατοίκων και επισκεπτών σε κάθε σπιθαμή αιγιαλού και παραλία του δήμου μας. Οι κάτοικοι της Ουρανούπολης δικαίως διαμαρτύρονται καθώς η μικρή παραλία στα Αρχονταρίκια, είναι η μόνη κοντά στον οικισμό που παρέμενε ανέκαθεν ελεύθερη για το κοινό χωρίς να συμπεριλαμβάνεται στις δημοπρασίες για επιχειρηματική εκμετάλλευση ομπρέλες και ενοικίαση πλωτών μέσων. Ζητούμε την εξαίρεση της συγκεκριμένης παραλίας από τη δημοπρασία και προειδοποιούμε ότι δεν θα δεχτούμε αμαχητί οποιαδήποτε διαφορετική εξέλιξη. Ας γνωρίζουν η Κτηματική Εταιρεία και κάθε επίδοξος πλειοδότης, πως ο Δήμος θα βρεθεί απέναντι σε κάθε προσπάθεια επιχειρηματικής εκμετάλλευσης της συγκεκριμένης ακτής.»