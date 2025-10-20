Μήνυμα ζωής και ανθρωπιάς από τη φθινοπωρινή αιμοδοσία του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη

Με εντυπωσιακή συμμετοχή ολοκληρώθηκε η φθινοπωρινή Εβδομάδα Εθελοντικής Αιμοδοσίας και Λήψης Δειγμάτων Μυελού των Οστών του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη, που πραγματοποιήθηκε από τις 6 έως τις 10 Οκτωβρίου 2025 σε όλες τις δημοτικές ενότητες.

Η εκστρατεία ανθρωπιάς διοργανώθηκε από την Αντιδημαρχία Απασχόλησης, Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης, Παιδείας και Διά Βίου Μάθησης, σε συνεργασία με το Γενικό Νοσοκομείο «Γ. Παπανικολάου» και την Τράπεζα Εθελοντών Δοτών Μυελού των Οστών του Συλλόγου «Όραμα Ελπίδας».

Για ακόμη μία χρονιά, οι δημότες έδειξαν έμπρακτα τη δύναμη της κοινωνικής ευαισθησίας, συμμετέχοντας μαζικά και χαρίζοντας δεκάδες πολύτιμες φιάλες αίματος, ενώ παράλληλα αρκετοί συμπολίτες έδωσαν δείγμα για δωρεά μυελού των οστών, ενισχύοντας τη μεγάλη εθνική προσπάθεια που σώζει ζωές.

Η δράση, που έχει πλέον καθιερωθεί ως θεσμός, επιβεβαίωσε ότι ο Δήμος Πυλαίας-Χορτιάτη παραμένει πρωτοπόρος σε πρωτοβουλίες κοινωνικής αλληλεγγύης.

«Η αιμοδοσία είναι μια απλή πράξη που χαρίζει το πολυτιμότερο αγαθό, τη ζωή. Ευχαριστώ θερμά όλους όσοι ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμά μας και έγιναν κρίκος μιας μεγάλης αλυσίδας προσφοράς. Με τη συμβολή του Γενικού Νοσοκομείου “Γ. Παπανικολάου” και του “Οράματος Ελπίδας”, των Εθελοντών μας τους οποίους και ευχαριστώ από καρδιάς, ενώνουμε δυνάμεις, καλλιεργούμε την κουλτούρα της προσφοράς και δίνουμε ελπίδα σε όσους τη χρειάζονται περισσότερο», τόνισε σε μήνυμά του ο δήμαρχος Πυλαίας-Χορτιάτη, Ιγνάτιος Καϊτεζίδης.

«Κάθε αιμοδοσία είναι ένα μήνυμα αισιοδοξίας. Ευχαριστούμε τους εθελοντές που προσήλθαν, αλλά και τους νέους δότες μυελού των οστών που δείχνουν ότι η νέα γενιά έχει βαθιά ριζωμένες τις αξίες της αλληλεγγύης και της προσφοράς», δήλωσε σχετικά η Αντιδήμαρχος Απασχόλησης, Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης, Παιδείας και Διά Βίου Μάθησης, Ελένη Γιαννούδη.