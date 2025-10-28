Με τρεις παρελάσεις γιορτάστηκε η Εθνική Επέτειος της 28ης Οκτωβρίου στον Δήμο Παύλου Μελά

Με λαμπρότητα και υπερηφάνεια γιορτάστηκε η Εθνική Επέτειος της 28ης Οκτωβρίου στον Δήμο Παύλου Μελά.

Οι σχολικές ομάδες που εκπροσώπησαν την μαθητική κοινότητα στις παρελάσεις, μαζί με τους πολιτιστικούς συλλόγους και τα λοιπά τμήματα που παρήλασαν, εισέπραξαν το θερμό χειροκρότημα του κόσμου.

Ο εορτασμός άνοιξε με την τέλεση της Δοξολογίας σε Ιερούς Ναούς της Σταυρούπολης, της Πολίχνης και της Ευκαρπίας. Ακολούθησε επιμνημόσυνη δέηση στα κατά τόπους ηρώα.

Μεγάλη ήταν η συμμετοχή του κόσμου και στις τρεις παρελάσεις που πραγματοποιήθηκαν σε Σταυρούπολη, Πολίχνη και Ευκαρπία. Ο Δήμαρχος Παύλου Μελά, Δημήτρης Ασλανίδης, παραβρέθηκε στην τέλεση της Δοξολογίας στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου στην Ευκαρπία, κατέθεσε στεφάνι στο Μνημείο Πεσόντων Ηρώων στην Ευκαρπία και παραβρέθηκε στην έναρξη της παρέλασης στην οδό Πολυτεχνείου στην Ευκαρπία. Στη συνέχεια παρακολούθησε την παρέλαση στην οδό Αμπελοκήπων, στη Σταυρούπολη.

Στις εκδηλώσεις και στις παρελάσεις έδωσαν το «παρών» ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου, Αντιδήμαρχοι, Δημοτικοί Σύμβουλοι του Δήμου Παύλου Μελά και οι Πρόεδροι των δημοτικών κοινοτήτων.

Με αφορμή τις παρελάσεις για τον εορτασμό της επετείου ο Δήμαρχος Παύλου Μελά, Δημήτρης Ασλανίδης, έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Η 28η Οκτωβρίου δεν είναι απλώς μια ημερομηνία στο ημερολόγιο. Είναι ημέρα υπερηφάνειας και εθνικής ανάτασης. Μια μέρα που μας ενώνει γύρω από τα ιδανικά της ελευθερίας, της αξιοπρέπειας και της ενότητας. Είναι μια ζωντανή υπενθύμιση του τι σημαίνει να υπερασπίζεσαι την πατρίδα, τις αξίες και τους ανθρώπους σου. Οι Έλληνες του ’40 είπαν «ΟΧΙ» με πράξεις, γράφοντας μια σελίδα αξιοπρέπειας και ηρωισμού που συνεχίζει να μας εμπνέει. Σε μια εποχή γεμάτη προκλήσεις, ας θυμόμαστε πως η πραγματική δύναμη βρίσκεται στην ενότητα, στη συλλογική ευθύνη και στην πίστη ότι το κοινό καλό είναι πάνω απ’ όλα».