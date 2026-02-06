“Λίφτινγκ” σε ακόμη ένα ανοιχτό γήπεδο μπάσκετ στην “καρδιά” της Θεσσαλονίκης: Πού βρίσκεται – Δείτε βίντεο και φωτο

Ακόμη ένα πλήρως ανανεωμένο ανοιχτό γήπεδο μπάσκετ, δίπλα στο ήδη ανακαινισμένο πρώτο γήπεδο, στην οδό Φράγκων 2 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, παραδόθηκε προς χρήση το πρωί της Παρασκευής (6/2), παρουσία του δημάρχου Στέλιου Αγγελούδη.

Η αναβάθμιση πραγματοποιήθηκε με δωρεά του Ομίλου Cosmos Sport, μέσω του SLAMDUNK (basketball specialty brand ), στο πλαίσιο δράσεων εταιρικής κοινωνικής ευθύνης.

Όπως ανέφερε σε δηλώσεις του ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Στέλιος Αγγελούδης: «σήμερα παραδίδουμε το γήπεδο μπάσκετ το οποίο πλέον αποτελεί μία ολοκληρωμένη εστία άθλησης σε μια σημαντική περιοχή, σε μια όμορφη γειτονιά, στο κέντρο της πόλης. Νομίζω πως θα το χαρούν οι πολίτες, τα παιδιά, οι κάτοικοι. Είναι ένας όμορφος χώρος σε μια ιστορική περιοχή με τα βυζαντινά τείχη γύρω και αυτό» και πρόσθεσε πως «για εμάς είναι ικανοποίηση και θα ήθελα ιδιαίτερα να ευχαριστήσω την υπηρεσία και την εταιρία SLAMDUNK η οποία προέβη στην υποστήριξη για την δημιουργία αυτού του γηπέδου».

Παράλληλα, ο δήμος Θεσσαλονίκης παραδίδει ακόμα ένα γήπεδο 5Χ5 αύριο, Σάββατο 7 Φεβρουαρίου στην περιοχή της Τριανδρίας.

«Ο αθλητισμός στις γειτονιές είναι μία σημαντική κατάκτηση την οποία πρέπει να την συνεχίσουμε, οι κάτοικοι, οι πολίτες, τα παιδιά μας πρέπει σε κάθε γειτονιά να έχουν την δυνατότητα να έχουν με άμεση πρόσβαση μικρούς αλλά και λειτουργικούς χώρους άθλησης. Αυτό κάναμε σήμερα», κατέληξε ο κ. Αγγελούδης.

Τη χαρά της για την παράδοση «δύο πλήρως ανακαινισμένων γηπέδων» στους πολίτες και τα μικρά παιδιά εξέφρασε η αντιδήμαρχος Αθλητισμού του Δήμου Θεσσαλονίκης, Κυριακή Γιαννακίδου. «Είναι πάρα πολύ σημαντικό να έχει χώρους αθλητικούς σε κάθε γειτονιά όπου θα μπορούν να γυμνάζονται ελεύθερα και πιο οργανωμένα σε ομάδες», δήλωσε επίσης η κα Γιαννακίδου.

Όπως είπε, «αυτό το ιστορικό γηπεδάκι με τα δύο γήπεδα μπάσκετ έχει γίνει πάρα πολύ όμορφο έχει ανακαινιστεί πλήρως», υπογράμμισε η κα Γιαννακίδου και ευχήθηκε να είναι πάντα γεμάτα από πολίτες «για να το χαρούν και να γυμνάζονται».

Δείτε τι δήλωσε η εκπρόσωπος της εταιρείας Cosmos Sport:

Δείτε φωτογραφίες: