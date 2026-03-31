Κλειστά σήμερα όλα τα δημοτικά γυμναστήρια του Δήμου Θεσσαλονίκης

Κλειστά θα παραμείνουν σήμερα όλα τα δημοτικά γυμναστήρια του Δήμου Θεσσαλονίκης.

Όπως ενημέρωσε με ανακοίνωσή του ο Δήμος Θεσσαλονίκης, τα δημοτικά γυμναστήρια δεν θα λειτουργήσουν σήμερα καθώς το προσωπικό θα συμμετάσχει σε πρόγραμμα εκπαίδευσης και πιστοποίησης στην Καρδιοπνευμονική Αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ) και στη χρήση Αυτόματου Εξωτερικού Απινιδωτή (ΑΕΑ).

Η ανακοίνωση του Δήμου Θεσσαλονίκης

“Σας ενημερώνουμε ότι τα Δημοτικά Γυμναστήρια θα παραμείνουν κλειστά την Τρίτη 31 Μαρτίου, καθώς το προσωπικό θα συμμετάσχει σε πρόγραμμα εκπαίδευσης και πιστοποίησης στην Καρδιοπνευμονική Αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ) και στη χρήση Αυτόματου Εξωτερικού Απινιδωτή (ΑΕΑ), το οποίο θα πραγματοποιηθεί από τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό.

Η εκπαίδευση αυτή είναι ιδιαίτερα σημαντική για την ενίσχυση της ασφάλειας στους χώρους άθλησης και την άμεση και αποτελεσματική αντιμετώπιση πιθανών επειγόντων περιστατικών. Στο πλαίσιο αυτό, έχουν ήδη τοποθετηθεί Αυτόματοι Εξωτερικοί Απινιδωτές (ΑΕΑ) σε όλα τα Δημοτικά Γυμναστήρια, ώστε να διασφαλίζεται η άμεση παρέμβαση σε περίπτωση ανάγκης.

Η προσωρινή αναστολή λειτουργίας πραγματοποιείται στο πλαίσιο της διαρκούς προσπάθειας του Δήμου για τη βελτίωση της ποιότητας και της ασφάλειας των παρεχόμενων υπηρεσιών”.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΔΙΕΘΝΗ 19 ώρες πριν

ΕΕ: Καταδικάζουμε έντονα τις απειλές και τις επιθέσεις των Χούθι

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 15 λεπτά πριν

Μονεμβασιώτης: Είναι γελοίο να βάλουμε πιο φθηνό διαρκείας, ζητάμε από τον κόσμο του Ηρακλή δύο καφέδες την εβδομάδα

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 20 ώρες πριν

Ανατροπή στην υπόθεση Παναγόπουλου: Ο εισαγγελέας εφετών λέει “όχι” στην αρχειοθέτηση

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 17 ώρες πριν

Έλενα Ράπτη: Πρωτοβουλίες για τη στήριξη της οικογένειας

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 20 ώρες πριν

Κρήτη: Νεκρός ηλικιωμένος που ανασύρθηκε από λιμνοδεξαμενή

ΔΙΕΘΝΗ 21 ώρες πριν

Ιράν: Δεν έχουμε κάνει καμία άμεση επαφή με τις ΗΠΑ – Το υλικό που μας μεταφέρθηκε περιλάμβανε παράλογες απαιτήσεις