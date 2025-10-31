ΚΕΔΕ: Αγανάκτηση για το αιφνιδιαστικό κλείσιμο 204 υποκαταστημάτων των ΕΛΤΑ σε όλη την Ελλάδα

Την αγανάκτησή της για το λουκέτο σε 204 καταστήματα των ΕΛΤΑ σε όλη την Ελλάδα εκφράζει με ανακοίνωσή της η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος τονίζοντας πως “με τον τρόπο αυτό, χιλιάδες πολίτες σε όλη τη χώρα στερούνται υπηρεσίες που διευκόλυναν σημαντικά την καθημερινότητά τους”.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΚΕΔΕ:

“Η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος εκφράζει την έντονη αντίθεσή της στην απόφαση της Διοίκησης των ΕΛΤΑ να προχωρήσει άμεσα και αιφνιδιαστικά στο κλείσιμο 204 υποκαταστημάτων της, σε όλη την Ελλάδα.

Μας προκαλεί αγανάκτηση ότι της απόφασης αυτής δεν προηγήθηκε από πλευράς πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Οικονομικών και της Διοίκησης των ΕΛΤΑ καμία επίσημη ενημέρωση όπως θα όφειλαν, της Αυτοδιοίκησης και των τοπικών κοινωνιών. Εντελώς ξαφνικά, υπό το πρόσχημα της υλοποίησης ενός νέου επιχειρησιακού σχεδίου του Υπερταμείου στο οποίο υπάγονται τα ΕΛΤΑ, καταργείται ένας πολύ μεγάλος αριθμός καταστημάτων τους. Με τον τρόπο αυτό, χιλιάδες πολίτες σε όλη τη χώρα στερούνται υπηρεσίες που διευκόλυναν σημαντικά την καθημερινότητά τους.

Από την απόφαση της Διοίκησης των ΕΛΤΑ πλήττονται κυρίως οι κάτοικοι της Ελληνικής Περιφέρειας, της ηπειρωτικής και νησιωτικής Ελλάδος. Ηλικιωμένοι πολίτες με δυσκολίες στη χρήση κι αξιοποίηση των ψηφιακών υπηρεσιών, που διεκπεραίωναν μέσω των ΕΛΤΑ βασικές συναλλαγές όπως η είσπραξη των συντάξεών τους. Εργαζόμενοι απομακρυσμένων περιοχών, που βασίζονταν στην τακτική διέλευση του τοπικού ταχυδρόμου για την παραλαβή της αλληλογραφίας τους.

Με βάση τη λίστα των καταστημάτων που καταργούνται, όπως αυτή δόθηκε από τα ΕΛΤΑ, διαπιστώνουμε πως μεγάλες περιοχές της χώρας με υψηλή πληθυσμιακή συγκέντρωση και σημαντική οικονομική δραστηριότητα, στερούνται παντελώς από υπηρεσίες που μέχρι πρότινος ήταν διαθέσιμες σε πολίτες κι επιχειρήσεις. Ενώ είναι σημαντικό να τονιστεί πως το νέο μοντέλο λειτουργίας, βάσει του οποίου θα λειτουργούν μελλοντικά τα ΕΛΤΑ, δεν γνωρίζουμε σε πόσο χρόνο θα είναι επιχειρησιακά έτοιμο, ώστε να μπορούν να εξυπηρετούνται οι πολίτες.

Με βάση τα παραπάνω, η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος ζητά από το Υπουργείο Οικονομικών και τη Διοίκηση των ΕΛΤΑ να προχωρήσουν άμεσα στην ανάκληση της απόφασης και στην αναστολή κατάργησης της λειτουργίας των 204 υποκαταστημάτων.

Ο αναγκαίος λειτουργικός εξορθολογισμός και η οικονομική εξυγίανση των ΕΛΤΑ δεν μπορεί να υλοποιηθεί σε βάρος της εξυπηρέτησης χιλιάδων πολιτών, στερώντας τους πολύτιμες υπηρεσίες που αφορούν την καθημερινότητα και την οικονομική τους επιβίωση”.