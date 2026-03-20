MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

Ημερίδα της ΠΕΔΚΜ αύριο στο 34ο Πολυσυνέδριο Money Show Θεσσαλονίκης

|
THESTIVAL TEAM

Ημερίδα με θέμα «Νέος Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ και Β΄ βαθμού – Προκλήσεις και Προοπτικές» οργανώνει η Περιφερειακή Ένωση των Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΕΔΚΜ) στο πλαίσιο του 34ου επιχειρηματικού και οικονομικού Πολυσυνεδρίου «Money Show».

Η Ημερίδα θα πραγματοποιηθεί, αύριο, Σάββατο 21 Μαρτίου 2026 και ώρα 14.00 έως 16.00 στην αίθουσα «Ballroom III» του ξενοδοχείου Hyatt Regency.

Βασικοί εισηγητές για τον νέο Κώδικα Τοπικής Αυτοδιοίκησης θα είναι:

  • Η Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Αθηνά Αθανασιάδου – Αηδονά,
  • Ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ και Δήμαρχος Αμπελοκήπων-Μενεμένης Λάζαρος Κυρίζογλου και
  • Ο Δήμαρχος Ωραιοκάστρου και μέλος του Δ.Σ της ΚΕΔΕ Παντελής Τσακίρης

Στην εκδήλωση έχουν κληθεί όλοι οι Δήμαρχοι της Κεντρικής Μακεδονίας, καθώς θα ακολουθήσει συζήτηση και κατάθεση προτάσεων.

ΠΕΔΚΜ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 10 ώρες πριν

Πέλλα: Συναγερμός για την εξαφάνιση 90χρονου από περιοχή της Σκύδρας – “Η ζωή του βρίσκεται σε κίνδυνο”

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 1 ώρα πριν

Προσκλητήριο Ανδρουλάκη σε Φάμελλο και Χαρίτση σε εκδήλωση του ΠΑΣΟΚ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 5 ώρες πριν

Ιερώνυμος: Έχει σημασία σε σκοτεινούς καιρούς οι νέοι να κινούνται με άξονα τις αρχές και τις αξίες

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 6 ώρες πριν

Θεοδωρικάκος: Η χειρότερη κρίση των τελευταίων ετών – Εξετάζονται νέα μέτρα

ΔΙΕΘΝΗ 22 ώρες πριν

Ο Ντόναλντ Τραμπ θα κυκλοφορήσει συλλεκτικό χρυσό νόμισμα με την μορφή του

MEDIA NEWS 8 ώρες πριν

Φαίη Σκορδά: Από την εκπομπή θέλω να στείλετε στην Κατερίνα Καινούργιου ένα ωραίο πακετάκι