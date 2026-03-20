Ημερίδα της ΠΕΔΚΜ αύριο στο 34ο Πολυσυνέδριο Money Show Θεσσαλονίκης

Ημερίδα με θέμα «Νέος Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ και Β΄ βαθμού – Προκλήσεις και Προοπτικές» οργανώνει η Περιφερειακή Ένωση των Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΕΔΚΜ) στο πλαίσιο του 34ου επιχειρηματικού και οικονομικού Πολυσυνεδρίου «Money Show».

Η Ημερίδα θα πραγματοποιηθεί, αύριο, Σάββατο 21 Μαρτίου 2026 και ώρα 14.00 έως 16.00 στην αίθουσα «Ballroom III» του ξενοδοχείου Hyatt Regency.

Βασικοί εισηγητές για τον νέο Κώδικα Τοπικής Αυτοδιοίκησης θα είναι:

Η Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Αθηνά Αθανασιάδου – Αηδονά,

Ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ και Δήμαρχος Αμπελοκήπων-Μενεμένης Λάζαρος Κυρίζογλου και

Ο Δήμαρχος Ωραιοκάστρου και μέλος του Δ.Σ της ΚΕΔΕ Παντελής Τσακίρης

Στην εκδήλωση έχουν κληθεί όλοι οι Δήμαρχοι της Κεντρικής Μακεδονίας, καθώς θα ακολουθήσει συζήτηση και κατάθεση προτάσεων.