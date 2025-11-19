Η “Θεσσαλονίκη, η πόλη των γλυκών” στην 40η Philoxenia

Η «Θεσσαλονίκη, η πόλη των γλυκών» κατέκτησε το κοινό με ρεκόρ προσέλευσης στη Διεθνή Έκθεση Τουρισμού Philoxenia 2025 (14-16 Νοεμβρίου), αναδεικνύοντας τη γαστρονομική ταυτότητα της πόλης.

Το περίπτερο του Δήμου Θεσσαλονίκης (Περίπτερο 15, Stand C06) μετατράπηκε σε έναν πραγματικό πόλο έλξης, φιλοξενώντας χιλιάδες επισκέπτες που είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν μια γλυκιά, γευστική περιήγηση στην παράδοση, την ιστορία και την τέχνη της ζαχαροπλαστικής, της Δημιουργικής Πόλης Γαστρονομίας της UNESCO.

Η τριήμερη δράση που εντάχθηκε στο πλαίσιο των δράσεων της Θεσσαλονίκης ως δημιουργική πόλη γαστρονομίας της UNESCO, ξεπέρασε κάθε προσδοκία σε συμμετοχή και ενθουσιασμό του κοινού.

Οι επισκέπτες δοκίμασαν εμβληματικά γλυκά. Καταξιωμένοι pastry chefs της πόλης, από τα ζαχαροπλαστεία «Loryan», «Σιροπιαστά Μιχαηλίδης», «Δορκάδα», «Ζάχαρη», «Αλεξούδας», «Αβέρωφ», «Μαρίνης» και Χατζηφωτίου, παρουσίασαν και προσέφεραν για γευστική δοκιμή τους θρυλικούς τους θησαυρούς (από «Θεσσαλονικιώτικα Ποντικάκια» και «Μπακλαβά πολίτικο», μέχρι «Τσουρέκι» και «Προφιτερόλ»).

Ιδιαίτερη επιτυχία σημείωσε το pairing μους σοκολάτας Valrhona και cherry με τοπικά κρασιά του κτήματος Αρβανιτίδη, το οποίο παρουσίασε ο executive pastry chef Αλέξανδρος Αλεξίου, αποδεικνύοντας την υψηλή γαστρονομική δυναμική του προορισμού.

Ακόμη εξειδικευμένοι ξεναγοί του Συνδέσμου Ξεναγών Θεσσαλονίκης και Βορείου Ελλάδος, καθήλωσαν το κοινό με τις αφηγήσεις τους, ζωντανεύοντας τις κρυφές ιστορίες και τους θρύλους της Άνω Πόλης, αναδεικνύοντας τις συνιστώσες της πολυπολιτισμικής ταυτότητας της πόλης.

Ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης Στέλιος Αγγελούδης σημείωσε: «H 40η επετειακή Philoxenia μας έδωσε μία ακόμη ευκαιρία να αναδείξουμε την τουριστική ταυτότητα της πόλης προτάσσοντας το μοναδικό γαστρονομικό της πλούτο. Σταυροδρόμι λαών και πολιτισμών στη μακραίωνη ιστορία της η Θεσσαλονίκη, περήφανο μέλος του Δικτύου Δημιουργικών Πόλεων Γαστρονομίας της UNESCO, επιφυλάσσει μια ευχάριστη γευστική έκπληξη για κάθε επισκέπτη, προτάσσει την ποιότητα και την αυθεντικότητα, συμβάλει στην επίτευξη του στόχου που έχουμε θέσει, την καθιέρωση της πόλης ως βιώσιμου τουριστικού προορισμού 365 ημέρες το χρόνο».

Ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού και Τουριστικής Ανάπτυξης, Βασίλης Γάκης δήλωσε: «Είμαστε απολύτως ικανοποιημένοι από την ανταπόκριση του κοινού στη Philoxenia 2025. Το περίπτερό μας, γεμάτο γεύσεις, άρωμα και παράδοση, επιβεβαίωσε γιατί η Θεσσαλονίκη είναι ένας από τους πιο γευστικούς προορισμούς της Μεσογείου. Η επιτυχία αυτή μας δεσμεύει να συνεχίσουμε με την ίδια θέρμη για την ανάδειξη της πλούσιας γαστρονομικής μας κληρονομιάς, ενισχύοντας την θέση μας στο δίκτυο των Δημιουργικών Πόλεων της UNESCO».

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης ευχαριστεί θερμά όλους τους συμμετέχοντες ζαχαροπλάστες, τους ξεναγούς και τους χορηγούς για τη συμβολή τους στην επιτυχία της διοργάνωσης, ανανεώνοντας το γευστικό μας ραντεβού για τις επόμενες δράσεις.