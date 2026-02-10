Η ΠΕΔ-ΚΜ τίμησε το ΕΕΘ για την πολυετή προσφορά του στη στήριξη της επιχειρηματικότητας και στην ανάπτυξη της οικονομίας

Η πολυετής προσφορά του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης (ΕΕΘ), στην οικονομική ανάπτυξη του Νομού, αναγνωρίστηκε από την Περιφερειακή Ένωση Δήμων Κεντρικής – Μακεδονίας (ΠΕΔ-ΚΜ), με τιμητική πλακέτα που απονεμήθηκε στον πρόεδρο του κ. Κυριάκο Μερελή, για τη συμπλήρωση 100 ετών από την ίδρυση του φορέα.

Η βράβευση αυτή πραγματοποιήθηκε κατά την διάρκεια της χθεσινής εκδήλωσης κοπής της Πρωτοχρονιάτικης Βασιλόπιτας της ΠΕΔ-ΚΜ, ως αναγνώριση του σημαντικού ρόλου που διαδραμάτισε το ΕΕΘ στην ενίσχυση του οικονομικού αποτυπώματος της πόλης και της επιχειρηματικότητας της, όπως και στα ουσιαστικά αποτελέσματα που επιτεύχθηκαν σε θεσμική συμπόρευση και συνεργασία με τους Δήμους του Νομού Θεσσαλονίκης.

Ο κ. Μερελής εκπροσωπώντας το σύνολο της Διοίκησης του ΕΕΘ παρέλαβε την τιμητική πλακέτα, από τον Πρόεδρο της ΠΕΔ-ΚΜ κ. Ιγνάτιο Καϊτεζίδη, τον Αντιπεριφερειάρχη Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης κ. Κώστα Γιουτίκα και τον Δήμαρχο Εμμανουήλ Παππά Σερρών κ. Δημήτρη Νότα.

Όπως δήλωσε στο χαιρετισμό του ο πρόεδρος του ΕΕΘ «Παραλαμβάνω αυτή την τιμητική διάκριση με μεγάλη συγκίνηση. Αυτό το βραβείο ανήκει δικαιωματικά σε κάθε ελεύθερο επαγγελματία και σε κάθε μικρομεσαία επιχείρηση που εδώ και έναν αιώνα αποτελεί την ψυχή της πόλης μας, όπως και σε όλους τους προέδρους και τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου που έχουν προσφέρει διαχρονικά. Παράλληλα, όλοι οι δήμαρχοι γνωρίζετε πως ως διοίκηση του Επιμελητηρίου έχουμε κάνει σημαία μας την πεποίθηση ότι στις μέρες μας κανείς δεν μπορεί να προχωρήσει μόνος του. Πιστεύουμε βαθιά στη δύναμη των συνεργειών και επενδύουμε σταθερά στη σύμπραξη με την Τοπική Αυτοδιοίκηση, γιατί μοιραζόμαστε τις ίδιες αγωνίες για τον τόπο μας».

Το ΕΕΘ έχει αναπτύξει διαχρονική συνεργασία με φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης σε θέματα αναβάθμισης της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας. Έχει στηρίξει θέσεις και παρεμβάσεις προς όφελος των ελεύθερων επαγγελματιών και εισέρχεται στη νέα εκατονταετία, με σχέδιο και όραμα για ακόμη αποδοτικότερες συνέργειες και ουσιαστική αντιμετώπιση των προκλήσεων που επιβάλλει η σύγχρονη εποχή.