Εξώδικο Καϊτεζίδη κατά του ΔΕΔΔΗΕ: Ζητά εξηγήσεις για τις πολύωρες απροειδοποίητες διακοπές και απειλεί με αγωγές

Με εξώδικο στρέφεται ο δήμαρχος Πυλαίας – Χορτιάτη Ιγνάτιος Καϊτεζίδης κατά του ΔΕΔΔΗΕ, για τις πολύωρες διακοπές ηλεκτροδότησης στις περιοχές του Πανοράματος, Χορτιάτη, Φιλύρου, Εξοχής, Πυλαίας και Ασβεστοχωρίου «επί μακρόν και συνεχόμενα», όπως τονίζει στην ανακοίνωσή του ο Δήμος.

Σύμφωνα ε τη Δημοτική Αρχή, ρόσφατο παράδειγμα οι συνεχόμενες και σε πολλές περιπτώσεις πολύωρες διακοπές ηλεκτροδότησης που πραγματοποιήθηκαν την Κυριακή, 1 Φεβρουαρίου του 2026, ιδιαίτερα στις περιοχές του Πανοράματος, της Εξοχής, του Φιλύρου και του Ασβεστοχωρίου.

Η εξώδικος δήλωση απευθύνεται στον Περιφερειακό Διευθυντή της Διεύθυνσης Περιφέρειας Μακεδονίας- Θράκης (ΠΜΘ) του ΔΕΔΔΗΕ αλλά και σε κάθε άλλο υπεύθυνο της συγκεκριμένης εταιρείας, ενώ κοινοποιείται στον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου και στη Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων (ΡΑΑΕΥ).



«Είναι αδιανόητο εν έτει 2026 χιλιάδες πολίτες να στερούνται στοιχειωδών υπηρεσιών κοινής ωφέλειας, όπως είναι το ηλεκτρικό ρεύμα, χωρίς κανείς υπεύθυνος να λογοδοτεί. Το κάναμε και πριν από 1,5 χρόνο, το ξανακάνουμε και σήμερα, στρεφόμαστε κατά του ΔΕΔΔΗΕ μέσω της νομικής οδού προκειμένου να μπει τάξη σε έναν οργανισμό που έχει από τη φύση του κοινωνική ευθύνη απέναντι σε κάθε πολίτη κυριολεκτικά. Ενώνουμε τις δυνάμεις μας με τους συμπολίτες μας, δεν πρόκειται να το αφήσουμε να περάσει έτσι» δήλωσε ο δήμαρχος Ιγνάτιος Καϊτεζίδης.



«Η αχαρακτήριστη, απαράδεκτη, άδικη και παράνομη συμπεριφορά σας δε συνάδει με Οργανισμό Κοινής Ωφέλειας εν έτει 2026, ο οποίος αδυνατεί να διασφαλίσει τη στοιχειώδη αξιοπιστία ενός βασικού κοινωνικού αγαθού, όπως είναι η ηλεκτρική ενέργεια!» αναφέρει ο Ιγνάτιος Καϊτεζίδης.



Όπως αναφέρεται στο εξώδικο, «Πρόκειται για συνεχόμενες διακοπές ρεύματος που πραγματοποιούνται απροειδοποίητα και αιφνιδιαστικά από τον ΔΕΔΔΗΕ και που έχουν ως αποτέλεσμα την ξαφνική διακοπή λειτουργίας επιχειρήσεων, τη μη υδροδότηση των νοικοκυριών διότι διακόπτεται ταυτόχρονα και η λειτουργία των αντλιοστασίων, την αδυναμία θέρμανσης των ιδιοκτησιών εν μέσω Χειμώνα, την αιφνίδια διακοπή αντλιών με αποτέλεσμα την πρόκληση πλημμυρών σε κατοικίες και επιχειρήσεις ενώ από τις διακοπές αυτές προκαλούνται σημαντικής αξίας καταστροφές ηλεκτρικών συσκευών τόσο στα νοικοκυριά, αλλά και στα δημοτικά κτίρια και τις υπηρεσίες του Δήμου, ιδιαίτερα στις Η/Μ υπηρεσίες του».



Όπως καταγγέλλεται, «οι περισσότερες διακοπές που λαμβάνουν χώρα είναι απροειδοποίητες χωρίς καμία ενημέρωση και αιτιολόγηση, με αποτέλεσμα να βυθίζουν στο απόλυτο σκοτάδι ολόκληρες περιοχές του Δήμου μας για αδικαιολόγητα πολλές ώρες αναστατώνοντας τη ζωή και τη καθημερινότητα των δημοτών μας. Ενώ στην περίπτωση που είναι προειδοποιημένες, ΔΕΝ υπάρχει κανένα απολύτως χρονοδιάγραμμα αλλά ούτε και σαφής εξήγηση ή αιτιολογία σε σχέση με τα έργα που εκτελούνται και τη σκοπιμότητα αυτών. Αποτέλεσμα όλων των ανωτέρω είναι να αδυνατούμε να προγραμματίσουμε στοιχειωδώς εργασίες αλλά και να διακόπτεται βίαια η εκτέλεση αυτών».



Ο δήμαρχος Πυλαίας – Χορτιάτη ζητά εντός τριών ημερών:



1) να δοθούν επαρκείς και σαφείς εξηγήσεις για του λόγους της και

2) να ενημερωθεί ο Δήμος ποια μέτρα πρόκειται να λάβει ο ΔΕΔΔΗΕ και ποια έργα προτίθεται να υλοποιήσει συγκεκριμένα σε κάθε περιοχή προκειμένου να μην έχουμε επανάληψη αντίστοιχων φαινομένων στο μέλλον



Σε περίπτωση άπρακτης παρέλευσης της ανωτέρω προθεσμίας, δηλώνει ρητά ότι θα ακολουθηθεί κάθε νόμιμη οδός για τις υλικές ζημίες και την ηθική βλάβη που έχει ήδη προκληθεί καθώς και για κάθε ζημία που τυχόν προκύψει στο μέλλον εξαιτίας των ανωτέρω διακοπών.

Ο Δήμος θα κινηθεί τις επόμενες ημέρες σε συλλογή υπογραφών από τους κατοίκους που ταλαιπωρήθηκαν από τις διακοπές του ρεύματος για να αναδείξει το μέγεθος του προβλήματος και την αγανάκτηση των πολιτών.