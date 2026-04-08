Έκκληση του Δήμου Ωραιοκάστρου για μη χρήση βεγγαλικών και κροτίδων το Πάσχα

Έκκληση απευθύνει προς όλους τους πολίτες η αντιδημαρχία Αγροτικής Ανάπτυξης και Διαχείρισης Ζώων Συντροφιάς του Δήμου Ωραιοκάστρου να επιδείξουν υπευθυνότητα και σεβασμό προς το περιβάλλον, τα ζώα και τη δημόσια ασφάλεια, αποφεύγοντας τη χρήση βεγγαλικών, κροτίδων και ιπτάμενων φαναριών το βράδυ της Ανάστασης και το Πάσχα.

«Ας κάνουμε φέτος τη διαφορά. Ας αφήσουμε στην άκρη τα βεγγαλικά και κάθε εκρηκτικό θόρυβο. Δεν είναι απλώς μια συνήθεια, είναι ένας κίνδυνος. Για ανθρώπους, για μικρά παιδιά, για ηλικιωμένους. Για τα ζώα που τρομάζουν και υποφέρουν. Για τα πτηνά που χάνουν τον προσανατολισμό τους μέσα στη νύχτα και πολλά από αυτά σκοτώνονται. Ας επιλέξουμε να γιορτάσουμε με σεβασμό», τονίζει ο αντιδήμαρχος Αγροτικής Ανάπτυξης και Διαχείρισης Ζώων Συντροφιάς, Ευάγγελος Χατζηαντωνίου.

«Με τη συνεργασία όλων», καταλήγει, «μπορούμε να διασφαλίσουμε ένα ασφαλές και ευχάριστο περιβάλλον για όλους τους συμπολίτες μας.Ας γιορτάσουμε όλοι με υπευθυνότητα, σεβόμενοι τους ευάλωτους συμπολίτες μας και τα ζώα.Καλή Ανάσταση και καλό Πάσχα με υγεία».