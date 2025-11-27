Δωρεάν μαθήματα αυτοάμυνας σε γυναίκες από τον Δήμο Καλαμαριάς

Ο Δήμος Καλαμαριάς ανακοινώνει την έναρξη δωρεάν μαθημάτων αυτοάμυνας για ενήλικες γυναίκες.

Το νέο πρόγραμμα υλοποιείται από το Γραφείο Αθλητισμού του Δήμου Καλαμαριάς σε συνεργασία με το Γραφείο Ισότητας των Φύλων και απευθύνεται σε γυναίκες που είναι εγγεγραμμένες στα δημοτολόγια της Καλαμαριάς.

Με στόχο κάθε γυναίκα να αποκτήσει βασικές δεξιότητες αυτοπροστασίας και να μπορεί να διαχειρίζεται αποτελεσματικά απαιτητικές ή εν δυνάμει επικίνδυνες καταστάσεις, ο Δήμος προσφέρει ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα εκπαίδευσης αυτοάμυνας. Τα μαθήματα θα πραγματοποιούνται από γυμναστή με εξειδίκευση στις πολεμικές τέχνες και θα περιλαμβάνουν, επιπλέον, ασκήσεις ενδυνάμωσης για όλο το σώμα.

Χώροι & ώρες διεξαγωγής μαθημάτων

Τα μαθήματα θα πραγματοποιούνται μία φορά την εβδομάδα (διάρκεια 90 λεπτά), στους εξής χώρους:

• Κάθε Δευτέρα, 20:45–22:15, στο δημοτικό γυμναστήριο Δ.Α.Κ. (Σουρμένων & Τριπόλεως), στην αίθουσα του 1ου ορόφου.

• Κάθε Τρίτη, 19:00–20:30, στο 8ο Δημοτικό Σχολείο Καλαμαριάς, στην αίθουσα γυμναστηρίου (Δημοκρίτου 8, Φοίνικας).

Κύκλοι μαθημάτων

Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί σε τρεις δίμηνους κύκλους:

• 1ος κύκλος: Δεκέμβριος 2025 – Ιανουάριος 2026

• 2ος κύκλος: Φεβρουάριος 2026 – Μάρτιος 2026

• 3ος κύκλος: Απρίλιος 2026 – Μάιος 2026

Οι ενδιαφερόμενες μπορούν να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους αποστέλλοντας σχετικό email στη διεύθυνση: dak@kalamaria.gr.

Η δήλωση συμμετοχής θα πρέπει να αφορά έναν (1) χώρο διεξαγωγής και έναν (1) κύκλο μαθημάτων.

Απαραίτητο δικαιολογητικό συμμετοχής:

Ιατρική βεβαίωση από γενικό ιατρό ή παθολόγο ή καρδιολόγο.

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνείτε στο τηλέφωνο: 2313 314 297.