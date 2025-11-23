Δωρεάν Εργαστήρια Επαγγελματικής Πληροφόρησης & Συμβουλευτικής από τον Δήμο Καλαμαριάς
Ο Δήμος Καλαμαριάς σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Εργασίας της Γ.Σ.Ε.Ε., διοργανώνουν δωρεάν ομαδικά εργαστήρια (workshops) επαγγελματικής πληροφόρησης και συμβουλευτικής.
Στόχος της πρωτοβουλίας είναι η ουσιαστική υποστήριξη ανέργων και εργαζομένων που επιθυμούν ένταξη, επανένταξη ή επαγγελματική κινητικότητα στην αγορά εργασίας.
Τα εργαστήρια απευθύνονται σε ανέργους, αλλά και σε εργαζόμενους που θέλουν να αναπτύξουν δεξιότητες διά βίου διαχείρισης σταδιοδρομίας, να ενισχύσουν την επαγγελματική τους ανθεκτικότητα ή να εξερευνήσουν νέες προοπτικές στον εργασιακό χώρο.
Οι συναντήσεις είναι δωρεάν και θα πραγματοποιηθούν στο Β’ Κ.Α.Π.Η. Καλαμαριάς (Καππαδοκίας 38, Κηφισιά), σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα:
- Διαμορφώνοντας ένα πλάνο αναζήτησης εργασίας
Δευτέρα 24 Νοεμβρίου 2025, 11:30 – 13:30
Το εργαστήριο απευθύνεται σε άτομα που βρίσκονται σε μετάβαση από την εκπαίδευση στην αγορά εργασίας ή επανασχεδιάζουν τη σταδιοδρομία τους. Παρουσιάζονται βασικές τεχνικές πλοήγησης στην αγορά εργασίας και συγκεκριμένα βήματα για την αποτελεσματική αναζήτηση εργασίας.
- Διαχείριση Εργασιακού Άγχους
Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου 2025, 11:30 – 13:30
Αφορά εργαζόμενους και ανέργους που βιώνουν άγχος στο εργασιακό περιβάλλον ή στη διαδικασία εξεύρεσης εργασίας. Εξετάζονται αγχογόνες καταστάσεις, συμπτώματα και επιπτώσεις, καθώς και πρακτικές τεχνικές διαχείρισης άγχους που μπορούν να εφαρμοστούν στην καθημερινότητα.
- Ανάπτυξη Δεξιοτήτων Συναισθηματικής Νοημοσύνης
Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου 2025, 11:30 – 13:30
Εκπαίδευση σε βασικές δεξιότητες συναισθηματικής νοημοσύνης, αναγνώριση και διαχείριση συναισθημάτων, αποτελεσματική επικοινωνία και ενίσχυση κινήτρων στον χώρο εργασίας. Η συναισθηματική νοημοσύνη αποτελεί κρίσιμο παράγοντα επιτυχίας και ψυχικής ευεξίας.
- Ανάπτυξη Δεξιοτήτων Επαγγελματικής Προσαρμοστικότητας
Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου 2025, 11:30 – 13:30
Απευθύνεται σε όσους βιώνουν μεταβάσεις στην αγορά εργασίας, σε νέες συνθήκες ή επαγγέλματα. Εστιάζει στη διαχείριση αλλαγών, στην ενίσχυση επαγγελματικής ανθεκτικότητας και στην προσαρμογή σε ρευστά εργασιακά περιβάλλοντα.
Πληροφορίες – Δηλώσεις Συμμετοχής
Για πληροφορίες και εγγραφές, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στα:
2313 314 233 — koin_leitourgos3@kalamaria.gr
2313 314 502 — grammatikopoulou@kalamaria.gr