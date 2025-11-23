Δωρεάν Εργαστήρια Επαγγελματικής Πληροφόρησης & Συμβουλευτικής από τον Δήμο Καλαμαριάς

Ο Δήμος Καλαμαριάς σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Εργασίας της Γ.Σ.Ε.Ε., διοργανώνουν δωρεάν ομαδικά εργαστήρια (workshops) επαγγελματικής πληροφόρησης και συμβουλευτικής.

Στόχος της πρωτοβουλίας είναι η ουσιαστική υποστήριξη ανέργων και εργαζομένων που επιθυμούν ένταξη, επανένταξη ή επαγγελματική κινητικότητα στην αγορά εργασίας.

Τα εργαστήρια απευθύνονται σε ανέργους, αλλά και σε εργαζόμενους που θέλουν να αναπτύξουν δεξιότητες διά βίου διαχείρισης σταδιοδρομίας, να ενισχύσουν την επαγγελματική τους ανθεκτικότητα ή να εξερευνήσουν νέες προοπτικές στον εργασιακό χώρο.

Οι συναντήσεις είναι δωρεάν και θα πραγματοποιηθούν στο Β’ Κ.Α.Π.Η. Καλαμαριάς (Καππαδοκίας 38, Κηφισιά), σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα: