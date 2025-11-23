MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

Δωρεάν Εργαστήρια Επαγγελματικής Πληροφόρησης & Συμβουλευτικής από τον Δήμο Καλαμαριάς

Φωτογραφία: Pixabay
|
THESTIVAL TEAM

Ο Δήμος Καλαμαριάς σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Εργασίας της Γ.Σ.Ε.Ε., διοργανώνουν δωρεάν ομαδικά εργαστήρια (workshops) επαγγελματικής πληροφόρησης και συμβουλευτικής.

Στόχος της πρωτοβουλίας είναι η ουσιαστική υποστήριξη ανέργων και εργαζομένων που επιθυμούν ένταξη, επανένταξη ή επαγγελματική κινητικότητα στην αγορά εργασίας.

Τα εργαστήρια απευθύνονται σε ανέργους, αλλά και σε εργαζόμενους που θέλουν να αναπτύξουν δεξιότητες διά βίου διαχείρισης σταδιοδρομίας, να ενισχύσουν την επαγγελματική τους ανθεκτικότητα ή να εξερευνήσουν νέες προοπτικές στον εργασιακό χώρο.

Οι συναντήσεις είναι δωρεάν και θα πραγματοποιηθούν στο Β’ Κ.Α.Π.Η. Καλαμαριάς (Καππαδοκίας 38, Κηφισιά), σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα:

  1. Διαμορφώνοντας ένα πλάνο αναζήτησης εργασίας
    Δευτέρα 24 Νοεμβρίου 2025, 11:30 – 13:30
    Το εργαστήριο απευθύνεται σε άτομα που βρίσκονται σε μετάβαση από την εκπαίδευση στην αγορά εργασίας ή επανασχεδιάζουν τη σταδιοδρομία τους. Παρουσιάζονται βασικές τεχνικές πλοήγησης στην αγορά εργασίας και συγκεκριμένα βήματα για την αποτελεσματική αναζήτηση εργασίας.
  2. Διαχείριση Εργασιακού Άγχους
    Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου 2025, 11:30 – 13:30
    Αφορά εργαζόμενους και ανέργους που βιώνουν άγχος στο εργασιακό περιβάλλον ή στη διαδικασία εξεύρεσης εργασίας. Εξετάζονται αγχογόνες καταστάσεις, συμπτώματα και επιπτώσεις, καθώς και πρακτικές τεχνικές διαχείρισης άγχους που μπορούν να εφαρμοστούν στην καθημερινότητα.
  3. Ανάπτυξη Δεξιοτήτων Συναισθηματικής Νοημοσύνης
    Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου 2025, 11:30 – 13:30
    Εκπαίδευση σε βασικές δεξιότητες συναισθηματικής νοημοσύνης, αναγνώριση και διαχείριση συναισθημάτων, αποτελεσματική επικοινωνία και ενίσχυση κινήτρων στον χώρο εργασίας. Η συναισθηματική νοημοσύνη αποτελεί κρίσιμο παράγοντα επιτυχίας και ψυχικής ευεξίας.
  4. Ανάπτυξη Δεξιοτήτων Επαγγελματικής Προσαρμοστικότητας
    Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου 2025, 11:30 – 13:30
    Απευθύνεται σε όσους βιώνουν μεταβάσεις στην αγορά εργασίας, σε νέες συνθήκες ή επαγγέλματα. Εστιάζει στη διαχείριση αλλαγών, στην ενίσχυση επαγγελματικής ανθεκτικότητας και στην προσαρμογή σε ρευστά εργασιακά περιβάλλοντα.
    Πληροφορίες – Δηλώσεις Συμμετοχής
    Για πληροφορίες και εγγραφές, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στα:
    2313 314 233 — koin_leitourgos3@kalamaria.gr
    2313 314 502 — grammatikopoulou@kalamaria.gr

Δήμος Καλαμαριάς

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 11 ώρες πριν

Δ. Κουτσούμπας: Η Οκτωβριανή Επανάσταση ήταν το γεγονός που συγκλόνισε τον κόσμο

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 8 ώρες πριν

Νεροχύτης: Το απλό κόλπο με 3 φυσικά υλικά για να εξαφανίσετε τους λεκέδες σκουριάς

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 15 ώρες πριν

Τέλος οι παλιές ταυτότητες για ταξίδια στην Ε.Ε – Ο τρόπος να εκδώσετε καινούργια πιο γρήγορα

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 22 ώρες πριν

Μεγάλη επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ. σε οικισμό Ρομά στην Περαία

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 15 ώρες πριν

ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ: Η χώρα, για άλλη μια φορά, αντιμέτωπη με τις πλημμύρες, όχι μόνο της φύσης, αλλά και της κυβερνητικής ανικανότητας

ΔΙΕΘΝΗ 11 ώρες πριν

Βραζιλία: Υπό προσωρινή κράτηση ο Ζαΐρ Μπολσονάρου – Κατηγορείται ότι προσπάθησε να παραβιάσει το βραχιολάκι