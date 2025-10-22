MENOY

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

Δήμος Θεσσαλονίκης: Το δημοτικό συμβούλιο τήρησε ενός λεπτού σιγή στη μνήμη του Διονύση Σαββόπουλου

Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM

Υπό τους ήχους των αγαπημένων τραγουδιών του Διονύση Σαββόπουλου ξεκίνησε η έκτακτη ειδική συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Θεσσαλονίκης, ενώ στη μνήμη του μεγάλου τραγουδοποιού και συνθέτη κρατήθηκε ενός λεπτού σιγή.

Ο δήμος Θεσσαλονίκης πέρσι τον Σεπτέμβριο τίμησε τον Διονύση Σαββόπουλο σε ειδική εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο δημαρχιακό μέγαρο απονέμοντας του το Αργυρό Μετάλλιο της πόλης, μετά από ομόφωνη απόφαση του δημοτικού συμβουλίου.

«Είναι νωπό ακόμη το πένθος από το χαμό του μεγάλου τραγουδοποιού Διονύση Σαββόπουλου», είπε αρχικά ο πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου, Σπύρος Βούγιας, συμπληρώνοντας πως «έδωσε σχήμα στην καθημερινότητα μας και έκανε τη ζωή μας πιο όμορφη».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

