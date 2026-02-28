MENOY

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

Δήμος Θεσσαλονίκης: Ο Ηρακλής επιστρέφει εκεί που πραγματικά ανήκει, πιο δυνατή η πόλη στη Super League

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Τα συγχαρητήριά του στον Ηρακλή για την άνοδό του στη Super League εκφράζει ο Δήμος Θεσσαλονίκης τονίζοντας πως η ομάδα του Γηραιού επιστρέφει εκεί που πραγματικά ανήκει.

“Εννέα χρόνια ήταν πολλά για μια ιστορική ομάδα της πόλης”, σημειώνει ο Δήμος Θεσσαλονίκης για το διάστημα που ο Ηρακλής δεν αγωνιζόταν στη Super League αλλά σε μικρότερες κατηγορίες.

Η ανάρτηση του Δήμου Θεσσαλονίκης

Εννέα χρόνια ήταν πολλά για μια ιστορική ομάδα της πόλης που επιστρέφει εκεί που πραγματικά ανήκει, στη φυσική της θέση.

Πολλά συγχαρητήρια στην ομάδα του Ηρακλή, στους ποδοσφαιριστές, στο προπονητικό επιτελείο, στη Διοίκηση, η Θεσσαλονίκη θα είναι ακόμα πιο δυνατή την επόμενη χρονιά στη Super League.

Δήμος Θεσσαλονίκης Ηρακλής

