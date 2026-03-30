Δήμος Θεσσαλονίκης: Κλειστά αύριο όλα τα δημοτικά γυμναστήρια

Κλειστά θα παραμείνουν αύριο όλα τα δημοτικά γυμναστήρια του Δήμου Θεσσαλονίκης.

Όπως ενημέρωσε με ανακοίνωσή του ο Δήμος Θεσσαλονίκης, τα δημοτικά γυμναστήρια δεν θα λειτουργήσουν αύριο καθώς το προσωπικό θα συμμετάσχει σε πρόγραμμα εκπαίδευσης και πιστοποίησης στην Καρδιοπνευμονική Αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ) και στη χρήση Αυτόματου Εξωτερικού Απινιδωτή (ΑΕΑ).

Η ανακοίνωση του Δήμου Θεσσαλονίκης

“Σας ενημερώνουμε ότι τα Δημοτικά Γυμναστήρια θα παραμείνουν κλειστά την Τρίτη 31 Μαρτίου, καθώς το προσωπικό θα συμμετάσχει σε πρόγραμμα εκπαίδευσης και πιστοποίησης στην Καρδιοπνευμονική Αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ) και στη χρήση Αυτόματου Εξωτερικού Απινιδωτή (ΑΕΑ), το οποίο θα πραγματοποιηθεί από τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό.

Η εκπαίδευση αυτή είναι ιδιαίτερα σημαντική για την ενίσχυση της ασφάλειας στους χώρους άθλησης και την άμεση και αποτελεσματική αντιμετώπιση πιθανών επειγόντων περιστατικών. Στο πλαίσιο αυτό, έχουν ήδη τοποθετηθεί Αυτόματοι Εξωτερικοί Απινιδωτές (ΑΕΑ) σε όλα τα Δημοτικά Γυμναστήρια, ώστε να διασφαλίζεται η άμεση παρέμβαση σε περίπτωση ανάγκης.

Η προσωρινή αναστολή λειτουργίας πραγματοποιείται στο πλαίσιο της διαρκούς προσπάθειας του Δήμου για τη βελτίωση της ποιότητας και της ασφάλειας των παρεχόμενων υπηρεσιών”.

Δήμος Θεσσαλονίκης

