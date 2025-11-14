Δήμος Θεσσαλονίκης και ΧΑΝΘ ενώνουν τις δυνάμεις τους

Στην υπογραφή μνημονίου συνεργασίας με στόχο την ανάληψη κοινών δράσεων προς όφελος των πολιτών, προχώρησαν σήμερα ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης Στέλιος Αγγελούδης και ο Πρόεδρος του Δ.Σ της Χριστιανικής Αδελφότητας Νέων Θεσσαλονίκης (Χ.Α.Ν.Θ.) Ιωάννης Σωσσίδης.

Μέσα από στοχευμένες παρεμβάσεις, προγράμματα και εκδηλώσεις, οι δύο φορείς δεσμεύτηκαν να ενώσουν τις δυνάμεις τους, μεταξύ πολλών άλλων για την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των πολιτών, την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και την προώθηση του εθελοντισμού και του αθλητισμού στην πόλη.

Η συνεργασία επικεντρώνεται σε τέσσερις βασικούς άξονες:

Περιβάλλον – Αστικό Πράσινο – Οικογένεια – Καθαριότητα – Ανακύκλωση

Κοινωνική Πολιτική – Υγεία – Πρόνοια

Παιδεία – Νεολαία

Αθλητισμός

Το μνημόνιο προβλέπει υλοποίηση κοινών πρωτοβουλιών τα επόμενα τρία χρόνια, με δυνατότητα περαιτέρω εμπλουτισμού των δράσεων σε όλους τους τομείς συνεργασίας.

Κατά την υπογραφή του μνημονίου συνεργασίας, τόσο ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης Στέλιος Αγγελούδης, όσο και ο Πρόεδρος του Δ.Σ της Χ.Α.Ν.Θ, Ιωάννης Σωσσίδης, επιβεβαίωσαν τη σταθερή τους δέσμευση να συνεχίσουν να προσφέρουν στην πόλη, μέσα από συνέργειες που ανταποκρίνονται στις ανάγκες της κοινωνίας.

Όπως δήλωσε ο Στέλιος Αγγελούδης, «ο Δήμος Θεσσαλονίκης και η ΧΑΝΘ συνδέονται με μια μακρά ιστορία συνεργασίας και προσφοράς στην πόλη. Με το σημερινό μνημόνιο συνεργασίας, ανανεώνουμε αυτή τη σχέση και ενώνουμε τις δυνάμεις μας για να υλοποιήσουμε μια σειρά δράσεων για τον πολίτη, ειδικά τους νέους, για τον δημόσιο χώρο και το περιβάλλον. Στόχος μας είναι μια Θεσσαλονίκη πιο ανθρώπινη, πιο καθαρή, πιο ζωντανή. Συνεχίζουμε με σχέδιο και συνέργειες προς όφελος όλων των πολιτών».

Από την πλευρά του ο Πρόεδρος της ΧΑΝΘ Ιωάννης Σωσσίδης τόνισε: «Με το μνημόνιο αυτό η ΧΑΝΘ και ο Δήμος Θεσσαλονίκη συνδιαμορφώνουν ένα πλαίσιο συνεργασίας που θα έχει απτό κοινωνικό αποτύπωμα. Ενώνουμε δυνάμεις για το καλό της πόλης και των ανθρώπων της. Η ΧΑΝΘ συνεχίζει, πιστή στην αποστολή της, χέρι- χέρι με την πόλη για ένα καλύτερο περιβάλλον για μια δίκαιη, συμπεριληπτική κοινωνία».