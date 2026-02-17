Δήμος Θεσσαλονίκης: Επιχείρηση “φρένο” στη διέλευση μηχανών από πεζοδρόμια και πεζόδρομους

Φρένο στη διέλευση δίκυκλων από πεζοδρόμια και πεζόδρομους της πόλης επιχειρεί να βάλει ο Δήμος Θεσσαλονίκης, με τους ελέγχους να εντείνονται και τους παραβάτες να τους περιμένουν αυστηρά πρόστιμα.

Από σήμερα μικτά κλιμάκια της Τροχαίας αλλά και της Δημοτικής Αστυνομίας του Δήμου Θεσσαλονίκης θα σαρώνουν τις περιοχές του Δήμου, δίνοντας έμφαση στο κέντρο της πόλης. Ήδη μικτό κλιμάκιο βρέθηκε σήμερα στον πεζόδρομο της Αριστοτέλους και βεβαίωσε τα πρώτα πρόστιμα σε παραβάτες που κινούνταν με μοτοσικλέτες επί του πεζόδρομου ή είχαν σταθμεύσει εκεί ή στα γύρω πεζοδρόμια.

Σημειώνεται πως η διέλευση μηχανής ή αυτοκινήτου από πεζόδρομο ή πεζοδρόμιο τιμωρείται με πρόστιμο 350 ευρώ και αφαίρεση διπλώματος για 30 μέρες. Σε ό,τι αφορά τη στάθμευση σε πεζοδρόμιο, τιμωρείται με πρόστιμο 150 ευρώ αν πρόκειται για αυτοκίνητο και 75 ευρώ για δίκυκλα ενώ προβλέπεται και αφαίρεση της άδειας οδήγησης για 20 μέρες. Τέλος, η στάθμευση σε πεζόδρομο τιμωρείται με 30 ευρώ αν πρόκειται για ΙΧ και με 15 για δίκυκλο.

Για μια «προβληματική κατάσταση σχετικά με τις διελεύσεις παντός είδους οχημάτων σε πεζόδρομους και πεζοδρόμια» έκανε λόγο σε δηλώσεις του ο αντιδήμαρχος Προστασίας Κοινοχρήστων Χώρων και Δημοτικής Αστυνομίας του δήμου Θεσσαλονίκης, Γιώργος Δημαρέλος. Όπως είπε, αποτελεί προτεραιότητα για τον Δήμο Θεσσαλονίκης αυτού του φαινομένου και έστειλε μήνυμα πως οι έλεγχοι θα είναι συστηματικοί. «Η κατάργηση του δημόσιου χώρου θα σταματήσει. Δεν είναι κάτι που το κάνουμε αποσπασματικά και μια φορά. Θα γίνεται συστηματικά», είπε σχετικά με τους ελέγχους ο κ. Δημαρέλος.