MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

Δήμος Θεσσαλονίκης: Δεν έχει περιληφθεί στον προϋπολογισμό του 2026 το τέλος κατάληψης κοινόχρηστου χώρου για τα βενζινάδικα

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Στην απόσυρση του τέλους κατάληψης κοινόχρηστου χώρου που επιβαλλόταν στα πρατήρια υγρών καυσίμων εντός των ορίων του προχωρά ο Δήμος Θεσσαλονίκης.

Υπενθυμίζεται ότι σήμερα το πρωί με ανακοίνωσή της η Ένωση Βενζινοπωλών Θεσσαλονίκης ζητούσε από τη διοίκηση του κεντρικού Δήμου να εφαρμόσει τη σχετική απόφαση του ΣτΕ. «Πέραν του γεγονότος ότι ο Δήμαρχος κύριος Αγγελούδης εν γνώσει του επέβαλλε το τέλος για ανύπαρκτη κατάληψη κοινοχρήστου,  απαξιώνει να δώσει απάντηση στα ερωτήματά μας  όσον αφορά τις προθέσεις του να συνταχθεί με την απόφαση του ανώτατου δικαστηρίου και όχι μόνο να μην επιβάλλει εκ νέου το συγκεκριμένο τέλος αλλά και να επιστρέψει τα κακώς καταβληθέντα  τέλη και με τη βούλα του ΣΤΕ ,  που εισέπραξε από τους πρατηριούχους  – ιδιοκτήτες σταθμών αυτοκινήτων με αντλίες και χωρίς», ανέφερε στην ανακοίνωσή της η Ένωση.

«Δεν θα περιληφθεί το τέλος στον προϋπολογισμό του 2026»

Από την Αντιδημαρχία Οικονομικών του Δήμου Θεσσαλονίκης επισημάνουν πως το τέλος κοινοχρήστου χώρου στα πρατήρια υγρών καυσίμων δεν θα περιληφθεί στον προϋπολογισμό για το 2026.

Παράλληλα, υποστηρίζουν πως η απόφαση για την επιβολή του συγκεκριμένου τέλους ήταν πρωτοβουλία της διοίκησης Ζέρβα λίγο πριν το τέλος της θητείας της, προκειμένου να κλείσει τον προϋπολογισμό για το 2024.

«Στον Προϋπολογισμό του 2026 δεν πρόκειται να περιληφθεί το τέλος κοινοχρήστου χώρου στα πρατήρια υγρών καυσίμων, όπως προβλέπεται από τη σχετική απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Υπενθυμίζουμε πως η επιβολή του σχετικού τέλους ήταν μια πρωτοβουλία της προηγούμενης Διοίκησης, στην προσπάθειά της να κλείσει τον προϋπολογισμό του έτους», αναφέρεται χαρακτηριστικά από την Αντιδημαρχία Οικονομικών του Δήμου Θεσσαλονίκης.

Αρμόδιες πηγές από την αντιδημαρχία Οικονομικών του Δήμου Θεσσαλονίκης υπογράμμισαν στο thestival.gr πως το τέλος αυτό αποφασίστηκε να επιβληθεί από την προηγούμενη διοίκηση σε επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν κοινόχρηστο χώρο για είσοδο – έξοδο οχημάτων, όπως τα πρατήρια υγρών καυσίμων, τα συνεργεία, τα πάρκινγκ και τα ξενοδοχεία. Σύμφωνα με πληροφορίες, για το 2024 το ποσό των τελών που έπρεπε να καταβληθούν από όλες αυτές τις επιχειρήσεις εντός του Δήμου Θεσσαλονίκης ανέρχεται στο ύψος των 160.000 ευρώ.

Στο θέμα που θέτει η Ένωση Βενζινοπωλών για επιστροφή των «κακώς καταβληθέντων τελών και με τη βούλα του ΣΤΕ» επισημαίνουν πως θα πρέπει να εξεταστεί από τη νομική υπηρεσία του Δήμου καθώς είθισται οι αποφάσεις να μην έχουν αναδρομικό χαρακτήρα. Αν ωστόσο προκύπτει τέτοιο ζήτημα, τότε -όπως τονίζεται από την Αντιδημαρχία-, τα χρήματα θα επιστραφούν.

Δήμος Θεσσαλονίκης

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 2 ώρες πριν

Άρθρο Τσίπρα για την εξωτερική πολιτική: “6+1 προϋποθέσεις εθνικής στρατηγικής”

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 19 ώρες πριν

Εξαφανίστηκε 23χρονη από τα Γρεβενά

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 4 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Τα…επικίνδυνα 1.800 μεγάλα πλατάνια που φυτεύτηκαν σε πεζοδρόμια

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 15 ώρες πριν

Τρίκαλα: Σοκάρει ο 18χρονος που σκότωσε τη μητέρα του – “Καθόμασταν και βλέπαμε τηλεόραση, σηκώθηκα και την έπνιξα”

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 15 ώρες πριν

Κυβερνητικές πηγές: Από τη στιγμή που η τροπολογία γίνει νόμος, όσοι έχουν την αρμοδιότητα θα κάνουν τα προβλεπόμενα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 21 ώρες πριν

Χρήστος Μεγάλου: Η Πειραιώς στην πρωτοπορία της νέας εποχής της θεματοφυλακής