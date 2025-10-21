Δήμος Θεσσαλονίκης: Δεν έχει περιληφθεί στον προϋπολογισμό του 2026 το τέλος κατάληψης κοινόχρηστου χώρου για τα βενζινάδικα

Στην απόσυρση του τέλους κατάληψης κοινόχρηστου χώρου που επιβαλλόταν στα πρατήρια υγρών καυσίμων εντός των ορίων του προχωρά ο Δήμος Θεσσαλονίκης.

Υπενθυμίζεται ότι σήμερα το πρωί με ανακοίνωσή της η Ένωση Βενζινοπωλών Θεσσαλονίκης ζητούσε από τη διοίκηση του κεντρικού Δήμου να εφαρμόσει τη σχετική απόφαση του ΣτΕ. «Πέραν του γεγονότος ότι ο Δήμαρχος κύριος Αγγελούδης εν γνώσει του επέβαλλε το τέλος για ανύπαρκτη κατάληψη κοινοχρήστου, απαξιώνει να δώσει απάντηση στα ερωτήματά μας όσον αφορά τις προθέσεις του να συνταχθεί με την απόφαση του ανώτατου δικαστηρίου και όχι μόνο να μην επιβάλλει εκ νέου το συγκεκριμένο τέλος αλλά και να επιστρέψει τα κακώς καταβληθέντα τέλη και με τη βούλα του ΣΤΕ , που εισέπραξε από τους πρατηριούχους – ιδιοκτήτες σταθμών αυτοκινήτων με αντλίες και χωρίς», ανέφερε στην ανακοίνωσή της η Ένωση.

«Δεν θα περιληφθεί το τέλος στον προϋπολογισμό του 2026»

Από την Αντιδημαρχία Οικονομικών του Δήμου Θεσσαλονίκης επισημάνουν πως το τέλος κοινοχρήστου χώρου στα πρατήρια υγρών καυσίμων δεν θα περιληφθεί στον προϋπολογισμό για το 2026.

Παράλληλα, υποστηρίζουν πως η απόφαση για την επιβολή του συγκεκριμένου τέλους ήταν πρωτοβουλία της διοίκησης Ζέρβα λίγο πριν το τέλος της θητείας της, προκειμένου να κλείσει τον προϋπολογισμό για το 2024.

«Στον Προϋπολογισμό του 2026 δεν πρόκειται να περιληφθεί το τέλος κοινοχρήστου χώρου στα πρατήρια υγρών καυσίμων, όπως προβλέπεται από τη σχετική απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Υπενθυμίζουμε πως η επιβολή του σχετικού τέλους ήταν μια πρωτοβουλία της προηγούμενης Διοίκησης, στην προσπάθειά της να κλείσει τον προϋπολογισμό του έτους», αναφέρεται χαρακτηριστικά από την Αντιδημαρχία Οικονομικών του Δήμου Θεσσαλονίκης.

Αρμόδιες πηγές από την αντιδημαρχία Οικονομικών του Δήμου Θεσσαλονίκης υπογράμμισαν στο thestival.gr πως το τέλος αυτό αποφασίστηκε να επιβληθεί από την προηγούμενη διοίκηση σε επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν κοινόχρηστο χώρο για είσοδο – έξοδο οχημάτων, όπως τα πρατήρια υγρών καυσίμων, τα συνεργεία, τα πάρκινγκ και τα ξενοδοχεία. Σύμφωνα με πληροφορίες, για το 2024 το ποσό των τελών που έπρεπε να καταβληθούν από όλες αυτές τις επιχειρήσεις εντός του Δήμου Θεσσαλονίκης ανέρχεται στο ύψος των 160.000 ευρώ.

Στο θέμα που θέτει η Ένωση Βενζινοπωλών για επιστροφή των «κακώς καταβληθέντων τελών και με τη βούλα του ΣΤΕ» επισημαίνουν πως θα πρέπει να εξεταστεί από τη νομική υπηρεσία του Δήμου καθώς είθισται οι αποφάσεις να μην έχουν αναδρομικό χαρακτήρα. Αν ωστόσο προκύπτει τέτοιο ζήτημα, τότε -όπως τονίζεται από την Αντιδημαρχία-, τα χρήματα θα επιστραφούν.