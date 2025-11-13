Δήμος Θέρμης: Αντιπυρικές ζώνες σε 13 οικισμούς που βρίσκονται δίπλα σε δάσος – Δείτε βίντεο

Παρεμβάσεις για την ενίσχυση της πυροπροστασίας γύρω από 13 οικισμούς οι οποίοι γειτνιάζουν με δάσος ή δασική έκταση πραγματοποίησε τους προηγούμενους μήνες ο Δήμος Θέρμης.

Το έργο περιλάμβανε τη δημιουργία αντιπυρικών ζωνών μήκους περίπου 18,5 χλμ. και μέσου πλάτους 10μ. σε θέσεις πέριξ των οικισμών: Τριάδι, Λήδα Μαρία, Νέο Ρύσιο, Ταγαράδες, Αγία Παρασκευή, Άγιος Αντώνιος, Μονοπήγαδο, Λιβάδι, Περιστερά, Σουρωτή, Τρίλοφος, Καρδία και Κάτω Σχολάρι, και σε μέση απόσταση που κυμαίνεται από 5 έως 300 μ. από τα όρια αυτών των οικισμών.

Όπως αναφέρει στην ανακοίνωσή του ο Δήμος Θέρμης, κύριος στόχος του έργου, ο προϋπολογισμός του οποίου ανήλθε περίπου στα 400.000 ευρώ, είναι να συμβάλλει στην αποτελεσματικότερη πυροπροστασία των οικισμών καθώς γειτνιάζουν με δάσος ή δασική έκταση. Αυτό που σε κάθε περίπτωση αποτελεί κυρίαρχο σκοπό είναι η δημιουργία ζωνών με σκοπό την αποτροπή εξάπλωσης των πυρκαγιών στο ευρύτερο οικοσύστημα και αφετέρου η διακοπή εξάπλωσης πυρκαγιάς στους 13 οικισμούς, για τη διασφάλιση της ανθρώπινης ζωής και περιουσίας. Παράλληλα επιτυγχάνεται ορθολογικότερη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού που εμπλέκεται στην κατάσβεση της πυρκαγιάς.

Το έργο περιλάμβανε τις παρακάτω εργασίες:

– Ψηλές αντιπυρικές ζώνες με ολική αφαίρεση βλάστησης (γυμνό έδαφος – αποψίλωση) μέσου πλάτους έως 10μ. Αυτές επιτυγχάνουν τη δημιουργία ενός μετώπου αντιπερισπασμού για τον περιορισμό της εξάπλωσης της πυρκαγιάς και τελικά την κατάσβεσή της, καθώς σε αυτές θα μπορούν να κινηθούν τα πυροσβεστικά αυτοκίνητα, να αναπτυχθούν οι επίγειες δυνάμεις και να αποτελέσουν ενδεχομένως και γραμμή χρησιμοποίησης αντιπύρ.

– Δημιουργία Στεγασμένης Αντιπυρικής Ζώνης μέσου πλάτους έως 10 μ., με αφαίρεση βλάστησης ανάμεσα στα δέντρα και κλάδεμα σε ύψος 2,5 μέτρων από την επιφάνεια του εδάφους. Οι στεγασμένες αντιπυρικές ζώνες συμβάλουν στην παρεμπόδιση της έρπουσας πυρκαγιάς με σκοπό την αποφυγή μετάδοσης αυτής στο πάνω μέρος των δέντρων.

Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών υλοτομίας, ακολούθησε ο διαχωρισμός των προϊόντων και των υπολειμμάτων που προέκυψαν σε δύο κατηγορίες ανάλογα με την διάμετρο τους: σε αυτά που μπορούν να διατεθούν ως καυσόξυλα και σε αυτά που μπορούν να θρυμματιστούν. Τα προϊόντα με διάμετρο άνω των 12 cm συγκεντρώθηκαν σε διάφορα σημεία και θα διατεθούν από την Δασική Υπηρεσία. Τα προϊόντα με διάμετρο μικρότερη των 12 cm μαζί με την φυλλομάζα θρυμματίστηκαν, τα δε προϊόντα του θρυμματισμού διασκορπίστηκαν εντός του δασικού οικοσυστήματος.

Οι αντιπυρικές ζώνες συνδέονται με το υπάρχον οδικό δίκτυο, ώστε ο συνδυασμός όλων να διαμορφώνουν και να αποτελούν ένα όσο το δυνατό ολοκληρωμένο, πληρέστερο, προληπτικό και κατασταλτικό δίκτυο για τις δασοπυρκαγιές.

Σε δήλωσή του ο δήμαρχος Θεόδωρος Παπαδόπουλος σημειώνει ότι «ο Δήμος Θέρμης διαθέτει μεγάλες εκτάσεις οι οποίες καλύπτονται από δάση τα οποία προσπαθούμε να προστατέψουμε με κάθε τρόπο και με κάθε διαθέσιμο μέσο. Παράλληλα, διαθέτουμε και οικισμούς που βρίσκονται δίπλα σε δάση και δασικές εκτάσεις και οι οποίοι χρειάζονται ιδιαίτερη προστασία σε περίπτωση εκδήλωσης δασικής πυρκαγιάς. Για το λόγο αυτό, αξιοποιώντας το κατάλληλο χρηματοδοτικό εργαλείο, προχωρήσαμε στη δημιουργία αντιπυρικών ζωνών γύρω από τους 13 οικισμούς οι οποίοι είναι περισσότερο εκτεθειμένοι σε κινδύνους πυρκαγιάς».

Για τη χρηματοδότηση του έργου ο Δήμος Θέρμης αξιοποίησε την Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων με αντικείμενο την «Ενίσχυση Πυροπροστασίας Κατοικημένων Περιοχών σε ΟΤΑ Α΄ Βαθμού με Περιαστικά Δάση», στον Άξονα Προτεραιότητας 6 «Χρηματοδότηση δημιουργίας περιμετρικών ζωνών 10 μέτρων πέριξ οικισμών εντός ή πλησίον δασών και δασικών εκτάσεων υψηλής επικινδυνότητας για την εκδήλωση δασικών πυρκαγιών» του χρηματοδοτικού προγράμματος: «Προστασία και αναβάθμιση δασών 2024».