Δήμος Παύλου Μελά: Απολύτως σύννομη η κατεδάφιση του ΑΓΝΟ

Την περασμένη Παρασκευή ο Δήμαρχος Παύλου Μελά, Δημήτρης Ασλανίδης, αποφάσισε την καταδάφιση του πρωήν εργοστασίου ΑΓΝΟ λόγω επικινδυνότητας των κτιρίων που βρίσκονται στο εσωτερικό της έκτασης 12,5 στρεμμάτων. Η απόφαση είναι ιστορική καθώς ο συγκεκριμένος χώρος παρέμεινε παρατημένος για 33 χρόνια και είχε μετατραπεί σε υγιεονομοική βόμβα και άντρο ανομίας.

Λίγες ώρες μετά την έναρξη των εργασιών κατεδάφισης του πρώην εργοστασίου οι φερόμενοι ιδιοκτήτες της έκτασης προσέφυγαν στη Δικαιοσύνη καταθέτοντας μήνυση κατά παντός υπευθύνου για διατάραξη οικιακής ειρήνης, φθορά ξένης ιδιοκτησίας και αντιδικία. Η Εισαγγελία ζήτησε από το Αστυνομικό Τμήμα να διενεργήσει προκαταρκτική έρευνα ως προς το ιδιοκτησιακό καθεστώς του χώρου.

Βέβαια, το ιδιοκτησιακό καθεστός είναι παντελώς άσχετο με την υπόθεση κατεδάφισης. Η Διεύθυνση Πολεοδομίας του Δήμου Παύλου Μελά έκρινε τα κτίρια του ΑΓΝΟ επικίνδυνα. Οι φερόμενοι ιδιοκτήτες είχαν προσθεσμία 30 ημερών για να τα κατεδαφίσουν. Δεν το έπραξαν. Κατόπιν τούτου, η Διεύθυνση Πολεοδομίας ενημέρωσε την Εισαγγελία και ζήτησε από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου να ξεκινήσει την κατεδάφιση. Οι φερόμενοι ιδιοκτήτες επιχείρησαν να φρενάρουν την κατεδάφιση όμως δεν πρόλαβαν καθώς η αίτησή ακύρωσης που κατέθεσαν στο Συμβούλιο της Επικρατείας δεν προσδιορίσθηκε προς εκδίκαση. Όπως μπορεί να καταλάβει και ο πιο αδαής η απόφαση της Πολεδομίας είναι εκτελεστή και σύννομη. Αυτός είναι και ο λόγος που οι εργασίες κατεδάφισης συνεχίστηκαν χθες και σήμερα.

Διαβάστε την ανακοίνωση του Δήμου Παύλου Μελά:

«Η προσφυγή των φερόμενων ιδιοκτητών της έκτασης του ΑΓΝΟ στη Δικαιοσύνη μετά την ιστορική απόφαση του Δήμου Παύλου Μελά για κατεδάφιση των κτιρίων του πρώην εργοστασίου ήταν αναμενόμενη.

Η απόφαση του Δήμου Παύλου Μελά για κατεδάφιση των επικίνδυνων κτισμάτων είναι απολύτως σύννομη και στοχεύει στην ανακούφιση των χιλιάδων πολιτών που ταλαιπωρούνται εδώ και δεκαετίες από την υπάρχουσα κατάσταση.

Η Διεύθυνση Πολεοδομίας του Δήμου Παύλου Μελά στις 22 Απριλίου του 2024 έκρινε ότι τα κτίρια του πρώην εργοστασίου είναι μη επισκευάσιμα και επικίνδυνα. Προκειμένου να αρθεί οριστικά η επικινδυνότητα πρότεινε την άμεση κατεδάφισή τους.

Επειδή οι φερόμενοι ιδιοκτήτες δεν προχώρησαν στην κατεδάφιση των επικίνδυνων κατασκευών εντός 30 ημερών, η Διεύθυνση Πολεοδομίας τους παρέπεμψε στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης και παράλληλα ζήτησε από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου να προχωρήσει στην κατεδάφιση των επικίνδυνων κατασκευών.

Οι φερόμενοι ιδιοκτήτες προσέφυγαν στο Συμβούλιο της Επικρατείας, ζητώντας την ακύρωση της έκθεσης επικινδύνων κατασκευών της Διεύθυνσης Πολεοδομίας του Δήμου Παύλου Μελά. Η αίτηση ακύρωσης των φερόμενων ιδιοκτητών δεν έχει ακόμη προσδιορισθεί προς εκδίκαση. Ως εκ τούτου η απόφαση κατεδάφισης είναι εκτελεστή και σύννομη.

Με μοναδικό γνώμονα το συμφέρον της πόλης και των ανθρώπων της συνεχίζουμε καθημερινά τις εργασίες κατεδάφισης και καθαρισμού του πρώην εργοστασίου».