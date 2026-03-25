Δήμος Κορδελιού – Ευόσμου: Με δύο λαμπρές παρελάσεις τίμησε τους ήρωες του 1821

Με περηφάνια και παράστημα η μαθητιώσα νεολαία του Δήμου Κορδελιού – Ευόσμου, μέλη πολιτιστικών και αθλητικών συλλόγων της περιοχής καθώς και πρόσκοποι παρήλασαν, τιμώντας τους ήρωες της Επανάστασης του 1821, οι οποίοι πρόβαλαν τα στήθη τους και έχυσαν το αίμα τους για την ελευθερία της πατρίδας μας.

Πραγματοποιήθηκαν δύο παρελάσεις, η μία στην Δημοτική Ενότητα Ευόσμου και η δεύτερη σε αυτήν του Ελευθερίου – Κορδελιού.

Ειδικότερα, στον Εύοσμο οι εορταστικές εκδηλώσεις ξεκίνησαν στον Ιερό Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, όπου μετά τη Θεία Λειτουργία, χοροστατούντος του σεβασμιοτάτου Μητροπολίτη Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως, Βαρνάβα, τελέστηκε δοξολογία.

Ακολούθησε επιμνημόσυνη δέηση στο ηρώο της πλατείας Ευόσμου και η εκφώνηση του πανηγυρικού της ημέρας από τις μαθήτριες του 4ου Γενικού Λυκείου Ευόσμου, Μαρία Γιοβάνη και Μαρία Τριανταφυλλίδου.

Αμέσως μετά ξεκίνησε η κατάθεση στεφάνων από τον δήμαρχο Κορδελιού – Ευόσμου, Λευτέρη Αλεξανδρίδη, τον υφυπουργό Ανάπτυξης, ως εκπρόσωπο της κυβέρνησης, Σταύρο Καλαφάτη, το βουλευτή Α’ Θεσσαλονίκης της Ελληνικής Λύσης, ως εκπρόσωπο του κόμματος, Συμεών Κουπελόγλου, τη βουλευτή Α’ Θεσσαλονίκης, ως εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία, Κατερίνα Νοτοπούλου, τον βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, Πέτρο Παππά, τον ανεξάρτητο βουλευτή Α’ Θεσσαλονίκης, Γιάννη Κόντη, τον αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Δικτύου Κεντρικής Μακεδονίας, Πάρη Μπίλλια, εκπρόσωπο του κόμματος Νίκη, εκπρόσωπο του κόμματος Δημοκράτες – Προοδευτικό Κέντρο, τον πρόεδρο της Δημοτικής Ενότητας Ευόσμου, Παναγιώτη Χερκελετζή, τον επικεφαλής της δημοτικής παράταξης «Νέα Πνοή», Κλεάνθη Μανδαλιανό και εκπροσώπους του πυροσβεστικού σώματος, της αστυνομίας, εκπαιδευτικών, γονέων, προσκόπων και πολιτιστικών συλλόγων του Δήμου Κορδελιού – Ευόσμου, καθώς και του Δημοτικού Συμβουλίου Κορδελιού – Ευόσμου. Παρών ήταν και ο βουλευτής Α’ Θεσσαλονίκης της Νέας Δημοκρατίας, Στράτος Σιμόπουλος.

Της κατάθεσης στεφάνων ακολούθησε ενός λεπτού σιγή και η ανάκρουση του Εθνικού Ύμνου από τη Φιλαρμονική Ορχήστρα του Δήμου Κορδελιού – Ευόσμου.

Η παρέλαση, υπό τους ήχους της Φιλαρμονικής, πραγματοποιήθηκε στην οδό Μεγάλου Αλεξάνδρου. Την οδηγούσε η ελληνική σημαία, την οποία συνόδευαν μέλη της πολιτιστικής και χορευτικής ομάδας του δήμου και οι μαθητές του 13ου Ειδικού Σχολείου, που εδρεύει στον Εύοσμο. Οι παρελαύνοντες μαθητές, μέλη των πολιτιστικών και αθλητικών συλλόγων και πρόσκοποι κέρδισαν το θερμό χειροκρότημα των επίσημων αλλά και χιλιάδων παρευρισκομένων.

Εκδηλώσεις στο Ελευθέριο – Κορδελιό

Αντίστοιχες εορταστικές εκδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν και στη Δημοτική Ενότητα Ελευθερίου – Κορδελιού, όπου κατατέθηκαν στεφάνια, στο άγαλμα του Παύλου Μελά, στην πλατεία Σκρα, από τον αναπληρωτή δημάρχου και αντιδήμαρχο, Γιάννη Γούσιο, τον ανεξάρτητο βουλευτή Θεσσαλονίκης, Νίκο Παπαδόπουλο, την αντιδήμαρχο Παιδείας, Σύμινα Καλού, τον περιφερειακό σύμβουλο, Δημήτρη Ευθυμιάδη, την πρόεδρο της Δημοτικής Ενότητας Ελευθερίου – Κορδελιού, Έφη Καπνοπούλου, μαθητές, εκπροσώπους κομμάτων, πολιτιστικών και αθλητικών συλλόγων.

Η παρέλαση πραγματοποιήθηκε στην οδό Ανδρέα Παπανδρέου.

«Ο Δήμος Κορδελιού – Ευόσμου, με μπροστάρη τα νιάτα του, τίμησε με λαμπρότητα και περηφάνια τους ήρωες του 1821. Αυτούς τους μεγάλους Έλληνες που πολέμησαν και θυσιάστηκαν για να απολαμβάνουμε εμείς σήμερα το ιδεώδες της ελευθερίας και έστειλαν το μήνυμα ότι ενωμένοι οι Έλληνες μπορούν να πετύχουν ακόμα και το ακατόρθωτο. Αυτό το μήνυμα είναι διαχρονικό για Έθνος μας. Σήμερα, όμως, είναι και μία μεγάλη μέρα για τη Χριστιανοσύνη, αφού γιορτάζουμε τον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου. Χρόνια πολλά στους εορτάζοντες, χρόνια πολλά σε όλους τους Έλληνες και τις Ελληνίδες», ανέφερε ο δήμαρχος Κορδελιού – Ευόσμου, Λευτέρης Αλεξανδρίδης.

Δείτε φωτογραφίες