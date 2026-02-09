MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

Δ. Θεσσαλονίκης: Νέες ράμπες ΑμεΑ και παρεμβάσεις στη Β’ Δημοτική Κοινότητα

|
THESTIVAL TEAM

Ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση παρεμβάσεων στη Β’ Δημοτική Κοινότητα στον Δήμο Θεσσαλονίκης, με τη δωρεά της Τράπεζας Πειραιώς για τη βελτίωση της προσβασιμότητας και της καθημερινότητας στον δημόσιο χώρο.

Στη Β’ Κοινότητα: κατασκευάστηκαν 56 νέες ράμπες ΑμεΑ, έγιναν σημειακές αποκαταστάσεις πεζοδρομίων σε συνολική έκταση άνω των 500 τ.μ., ξεκινά άμεσα η τοποθέτηση 100 νέων παγκακιών σε κοινόχρηστους χώρους.

Παράλληλα, έχουν ήδη παραδοθεί 18 νέες ράμπες ΑμεΑ, ενώ ακολουθούν άλλες 220 που θα κατασκευαστούν σε όλες τις δημοτικές κοινότητες μέσα στους επόμενους τέσσερις μήνες.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 35 λεπτά πριν

Πλακιάς: Γνήσια τα βίντεο από τα Τέμπη, δείχνουν ότι η εμπορική αμαξοστοιχία δεν κουβαλούσε παράνομο φορτίο

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 5 λεπτά πριν

Καλλιθέα: Βίντεο μέσα από το περιπολικό που μεταφέρει στο νοσοκομείο το 2χρονου κορίτσι που έπεσε σε σιντριβάνι

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ 5 ώρες πριν

Σε μαύρο χάλι το οδικό δίκτυο του Δήμου Θεσσαλονίκης – Εικόνες από τους δρόμους της ντροπής

MEDIA NEWS 23 ώρες πριν

Survivor: Με ποια κριτήρια θα βγει η πρώτη υποψηφιότητα;

MEDIA NEWS 9 ώρες πριν

Μπέττυ Μαγγίρα: Πολλά από αυτά που θα πούμε και θα κάνουμε στη σκηνή της Eurovision θα συζητηθούν

ΔΙΕΘΝΗ 6 ώρες πριν

Γάζα: Ο στρατός του Ισραήλ ανακοίνωσε ότι σκότωσε τέσσερις Παλαιστίνιους μαχητές που έβγαιναν από τούνελ στη Ράφα