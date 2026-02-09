Δ. Θεσσαλονίκης: Νέες ράμπες ΑμεΑ και παρεμβάσεις στη Β’ Δημοτική Κοινότητα
THESTIVAL TEAM
Ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση παρεμβάσεων στη Β’ Δημοτική Κοινότητα στον Δήμο Θεσσαλονίκης, με τη δωρεά της Τράπεζας Πειραιώς για τη βελτίωση της προσβασιμότητας και της καθημερινότητας στον δημόσιο χώρο.
Στη Β’ Κοινότητα: κατασκευάστηκαν 56 νέες ράμπες ΑμεΑ, έγιναν σημειακές αποκαταστάσεις πεζοδρομίων σε συνολική έκταση άνω των 500 τ.μ., ξεκινά άμεσα η τοποθέτηση 100 νέων παγκακιών σε κοινόχρηστους χώρους.
Παράλληλα, έχουν ήδη παραδοθεί 18 νέες ράμπες ΑμεΑ, ενώ ακολουθούν άλλες 220 που θα κατασκευαστούν σε όλες τις δημοτικές κοινότητες μέσα στους επόμενους τέσσερις μήνες.
