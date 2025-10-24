Δ. Θεσσαλονίκης: Έκκληση στους πολίτες να μην πετάνε σκουπίδια ενόψει του τριημέρου

Έκκληση στους πολίτες απευθύνει η Αντιδημαρχία Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Κλιματικής Προστασίας ενόψει του εορταστικού τριημέρου να επιδείξουν τη μέγιστη δυνατή αυτοσυγκράτηση στην εναπόθεση απορριμμάτων στους πράσινους και μπλε κάδους, από το βράδυ του Σαββάτου 25 Οκτωβρίου έως και το βράδυ της Τρίτης, 28 Οκτωβρίου, οπότε και θα αποκατασταθεί η ομαλή διαδικασία αποκομιδής και μεταφοράς των απορριμμάτων.

Το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα απαγορεύεται ρητά η εναπόθεση ογκωδών αντικειμένων.

