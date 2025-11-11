MENOY

Δ. Πυλαίας – Χορτιάτη: “Fair Play στη Ζωή” – Εκδήλωση σήμερα για την πρόληψη της βίας και του εκφοβισμού

Ένα ηχηρό μήνυμα κατά της βίας και του εκφοβισμού στέλνουν ο Δήμος Πυλαίας–Χορτιάτη και ο Σύλλογος «Όχι στη Βία – Ναι στη Φιλία», συνδιοργανώνοντας την εκδήλωση «Fair Play στη Ζωή». Η πρωτοβουλία θα πραγματοποιηθεί σήμερα, Τρίτη 11 Νοεμβρίου 2025, στις 7:00 μ.μ., στο Πολιτιστικό Κέντρο Πανοράματος, στο αμφιθέατρο «Σταύρος Κουγιουμτζής», με στόχο την ευαισθητοποίηση της κοινωνίας απέναντι σε ένα φαινόμενο που δεν αφορά πια μόνο τα γήπεδα, αλλά αγγίζει το σχολείο, την οικογένεια, τη γειτονιά και την καθημερινότητα.

Η συμμετοχή του Συλλόγου «Όχι στη Βία – Ναι στη Φιλία» είναι καθοριστική, καθώς πρόκειται για μια ομάδα πολιτών που επιλέγουν να μείνουν μακριά από κομματικές ή παραταξιακές ταυτότητες και να επενδύσουν σε αυτό που ενώνει: τη φιλία, τον διάλογο και τη συνύπαρξη. «Στο γήπεδο μπορεί να είμαστε αντίπαλοι, αλλά όχι εχθροί, στη δουλειά ανταγωνιστικοί, αλλά πάντα με σεβασμό και στη γειτονιά, συμπολίτες και συνοδοιπόροι», είναι το μήνυμα που εκπέμπουν.

Στην εκδήλωση εισηγητές θα είναι ο πρώην αντιπρύτανης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και καθηγητής Οικονομικών Νίκος Βαρσακέλης, ενώ από τον χώρο του αθλητισμού θα πάρουν τον λόγο οι παλαίμαχοι ποδοσφαιριστές Γιάννης Βένος (Άρης), Κούλης Αποστολίδης (ΠΑΟΚ) και ο δημοσιογράφος του ΑΠΕ ΜΠΕ Σταύρος Τζίμας, φέρνοντας στο κοινό το πιο ισχυρό παράδειγμα. Αντίπαλοι στο γήπεδο, ενωμένοι στην κοινωνία.

«Θέλουμε μια πόλη όπου οι πολίτες περπατούν χωρίς φόβο, όπου τα παιδιά γελούν στο σχολείο χωρίς σκιές εκφοβισμού, όπου οι νέοι μαθαίνουν να διαφωνούν χωρίς να γίνονται εχθροί. Η εκδήλωση αυτή δεν είναι απλώς μια συζήτηση· είναι μια υπενθύμιση ότι η δύναμη της φιλίας και της συνύπαρξης είναι πιο ισχυρή από κάθε βία. Κι αυτό το μήνυμα, όταν βγαίνει από στόματα αθλητών και ανθρώπων που το έζησαν στο πεδίο της ζωής, έχει ακόμη μεγαλύτερη αξία. Ευχαριστώ θερμά όλα τα μέλη του Συλλόγου «Όχι στη Βία – Ναι στη Φιλία» για την ανιδιοτελή τους προσφορά για μια κοινωνία πιο δίκαιη, πιο ασφαλή και πιο ανθρώπινη. Με τέτοιες πρωτοβουλίες αποδεικνύεται ότι όταν ενώνουμε δυνάμεις, μπορούμε να αλλάξουμε πραγματικά τον κόσμο γύρω μας», τόνισε σε μήνυμα του ο Δήμαρχος Πυλαίας – Χορτιάτη, Ιγνάτιος Καϊτεζίδης.

