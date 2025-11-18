Χαλκιδική: Ξεκινά η αναβάθμιση βιολογικών Χανιώτης και Πευκοχωρίου με έργο 12,6 εκατ. ευρώ

Στην υλοποίηση ενός σημαντικού περιβαλλοντικού έργου υποδομής προχωρά ο Δήμος Κασσάνδρας, με την υπογραφή της σύμβασης για την «Αναβάθμιση και Εκσυγχρονισμό των Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων των Οικισμών Χανιώτης και Πευκοχωρίου», συνολικού προϋπολογισμού 12.676.826,24 ευρώ.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του δήμου, η σύμβαση υπεγράφη στις 10 Νοεμβρίου 2025, στα γραφεία του Δήμου Κασσάνδρας, μεταξύ του Δημάρχου Ηρακλή Λειβαδιώτη, ως εκπροσώπου του Δήμου, και του Σπυρίδωνα Κολοβού, νομίμου εκπροσώπου της αναδόχου εταιρείας «ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Ε.».

Το έργο έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014–2020», στον Άξονα Προτεραιότητας 14 «Διατήρηση και Προστασία του Περιβάλλοντος – Προαγωγή της Αποδοτικής Χρήσης των Πόρων (ΤΣ)», βάσει της απόφασης ένταξης αρ. πρωτ. 133/10-01-2023 (ΑΔΑ: ΨΗ4Ζ46ΜΤΛΡ-49Σ).

Με την απόφαση 182143 ΕΞ 2025/17-10-2025 (ΑΔΑ: 96ΘΜΗ-Θ05) του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, η πράξη εντάχθηκε στο νέο Πρόγραμμα «Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή 2021–2027», με κωδικό ΟΠΣ 6019321.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής και Εθνικούς Πόρους.

Η πράξη αφορά την αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό των υφιστάμενων εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων στους οικισμούς Χανιώτης και Πευκοχωρίου, οι οποίοι εξυπηρετούν σημαντικό αριθμό κατοίκων και επισκεπτών, ιδιαίτερα κατά τη θερινή περίοδο.

Με την ολοκλήρωσή του επιτυγχάνεται:

Βελτίωση της ποιότητας επεξεργασίας και της περιβαλλοντικής απόδοσης

Εναρμόνιση με τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές της Οδηγίας 91/271/ΕΟΚ

Ενεργειακή αναβάθμιση των υποδομών

Προστασία του θαλάσσιου και χερσαίου οικοσυστήματος της περιοχής

Η συνολική δαπάνη της σύμβασης ανέρχεται σε 12.676.826,24 ευρώ.

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου έχει καθοριστεί σε 24 μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης:

18 μήνες για την κατασκευή

6 μήνες για τη δοκιμαστική λειτουργία και συντήρηση

«Η υλοποίηση του έργου αποτελεί σημαντικό βήμα για τη βιώσιμη ανάπτυξη, την προστασία του περιβάλλοντος και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής κατοίκων και επισκεπτών στους δύο τουριστικούς οικισμούς της Κασσάνδρας», καταλήγει η ανακοίνωση του δήμου.