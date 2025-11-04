Χαλκιδική: Ολοκληρώνεται ο οδικός άξονας Βαρβάρας-Νεοχωρίου – Θα διευκολύνει όσους επισκέπτονται τους καταρράκτες της Βαρβάρας

Χρηματοδότηση για την ολοκλήρωση του έργου αποκατάστασης του ορεινού οδικού άξονα Βαρβάρας – Νεοχωρίου, προϋπολογισμού 1.044.000 ευρώ εξασφάλισε ο δήμος Αριστοτέλη, στη Χαλκιδική. Το έργο θεωρείται σημαντικό για τη διευκόλυνση των κατοίκων της περιοχής αλλά και όσων επισκέπτονται τους καταρράκτες της Βαρβάρας.

«Είναι ένα δίκτυο που εξυπηρετεί τον πιο ορεινό οικισμό μας, τη Βαρβάρα και στην περιοχή της Βαρβάρας βρίσκονται οι καταρράκτες», τόνισε, μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο δήμαρχος Αριστοτέλη Στέλιος Βαλιάνος και πρόσθεσε: «Όποιος έρχεται από Θεσσαλονίκη, μέσω Μαδύτου, περνάει από αυτό το δίκτυο. Στο μεταξύ, ήδη εκτελούμε έργο στην περιοχή, ύψους δύο εκατομμυρίων ευρώ, στον δρόμο από την εθνική οδό Αρναίας – Ιερισσού μέχρι την Ολυμπιάδα, που συνδέει τα αρχαία Στάγειρα και είναι ο κατ’ εξοχήν δρόμος που πάει στους καταρράκτες και στον αριστοτελικό περίπατο».

Το έργο για την ολοκλήρωση του έργου αποκατάστασης του ορεινού οδικού άξονα Βαρβάρας-Νεοχωρίου, για το οποίο εξασφαλίστηκε χρηματοδότηση, θα υλοποιηθεί με χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα φυσικών καταστροφών των Δημοσίων Επενδύσεων και από ίδιους πόρους του Δήμου Αριστοτέλη, με τη συνδρομή του προγράμματος Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της εταιρείας «Ελληνικός Χρυσός».

Συγκεκριμένα, πρόκειται να γίνουν εργασίες βελτίωσης των συνθηκών κυκλοφορίας στον μήκους 7 χιλιομέτρων οδικό άξονα, με απόξεση του παλιού ασφαλτικού οδοστρώματος, νέα ασφαλτόστρωση και πλήρης ανακατασκευή του οδοστρώματος στα σημεία που παρατηρήθηκαν εκτεταμένες φθορές.