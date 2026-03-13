Αράπογλου για τη δολοφονία του 20χρονου στην Καλαμαριά: “Η νεανική εγκληματικότητα μεγαλώνει στις γειτονιές μας”

Ανάρτηση για τη δολοφονική επίθεση με θύμα έναν 20χρονο που σημειώθηκε στην περιοχή της Καλαμαριάς στη Θεσσαλονίκη, χθες το βράδυ, έκανε η δήμαρχος κ. Χρύσα Αράπογλου.

Η ίδια στο μήνυμά της τονίζει πως “μια ζωή κόπηκε βίαια, μια οικογένεια βυθίστηκε στο πένθος” ενώ παραδέχεται: “Η σκληρή αλήθεια είναι ότι η βία και η νεανική εγκληματικότητα μεγαλώνει στις γειτονιές μας”.

Παράλληλα η δήμαρχος Καλαμαριάς, κ. Χρύσα Αράπογλου, αναφέρει πως: “Οι επιθέσεις, τα μαχαιρώματα και η εγκληματικότητα δεν έχουν θέση στις πόλεις μας. Δεν θα επιτρέψουμε οι γειτονιές μας να μετατραπούν σε τόπους φόβου και ανασφάλειας”.

Τέλος η ίδια εξέφρασε τα βαθιά της συλλυπητήρια στους γονείς, στους συγγενείς και στους φίλους του 20χρονου νέου.

Αναλυτικά όσα αναφέρει:

“Η Καλαμαριά ξύπνησε σήμερα με οργή και βαθιά θλίψη. Θρηνούμε έναν ακόμη νέο άνθρωπο, έναν 20χρονο, θύμα άγριας δολοφονίας στη μέση ενός κεντρικού δρόμου.

Μια ζωή κόπηκε βίαια, μια οικογένεια βυθίστηκε στο πένθος και μια ολόκληρη κοινωνία συγκλονίζεται.

Η σκληρή αλήθεια είναι ότι η βία και η νεανική εγκληματικότητα μεγαλώνει στις γειτονιές μας. Τα περιστατικά πληθαίνουν και καμία κοινωνία δεν μπορεί, ούτε πρέπει να συνηθίσει αυτή τη βαρβαρότητα. Είναι ευθύνη όλων μας να συντονίσουμε πολιτικές πρόληψης, ουσιαστική παιδεία, στήριξη των νέων, ισχυρή παρουσία της Πολιτείας και πραγματική αντιμετώπιση της βίας πριν αυτή ριζώσει ακόμη βαθύτερα μέσα στην κοινωνία μας.

Σε αυτή τη μάχη οφείλουμε όλοι, Πολιτεία, θεσμοί, αυτοδιοίκηση, σχολείο, οικογένεια και κοινωνία, να αναλάβουμε ουσιαστική δράση και ακόμα περισσότερες πρωτοβουλίες.

Οι επιθέσεις, τα μαχαιρώματα και η εγκληματικότητα δεν έχουν θέση στις πόλεις μας. Δεν θα επιτρέψουμε οι γειτονιές μας να μετατραπούν σε τόπους φόβου και ανασφάλειας.

Αναμένουμε από τις αρμόδιες αρχές να κινηθούν άμεσα, να διερευνήσουν πλήρως την υπόθεση και να οδηγήσουν τους υπεύθυνους ενώπιον της Δικαιοσύνης. Η κοινωνία απαιτεί δικαιοσύνη, αλλά και ουσιαστικές ενέργειες ώστε να μπει επιτέλους τέλος σε αυτή τη μάστιγα.

Εκφράζω τα ειλικρινή και βαθιά συλλυπητήριά μου στους γονείς, στους συγγενείς και στους φίλους του 20χρονου νέου. Καμία λέξη δεν μπορεί να απαλύνει τον πόνο μιας τέτοιας απώλειας.

Η Καλαμαριά πενθεί. Και ταυτόχρονα στέλνει ένα ξεκάθαρο μήνυμα: η βία δεν θα γίνει ποτέ κανονικότητα στις γειτονιές μας”.