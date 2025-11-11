MENOY

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

Από τη Βιβλιοθήκη… στη Φύση ταξιδεύουν οι Παιδικές Βιβλιοθήκες του Δήμου Καλαμαριάς

|
THESTIVAL TEAM

Οι Παιδικές Βιβλιοθήκες του Δήμου Καλαμαριάς, μέλη του Δικτύου Παιδικών Βιβλιοθηκών Ελλάδας, συμμετέχουν σε μια ακόμη πρωτοποριακή δράση που ταξιδεύει σε όλη τη χώρα!

Το πρόγραμμα «Από τη βιβλιοθήκη στη φύση γύρω μας» ενώνει τη γνώση, το παιχνίδι και την εξερεύνηση της φύσης, καλώντας τα παιδιά να γίνουν μικροί φυσιοδίφες και αφηγητές του κόσμου γύρω τους.

Πού μπορείς να δεις μια αφρικανική μαργαρίτα, μια πεταλούδα “κόκκινο ναύαρχο” ή μια λευκοσουσουράδα;

Η απάντηση είναι παντού γύρω μας: στον κήπο, στο πάρκο, στο κοντινό άλσος!

Οι μικροί συμμετέχοντες βγαίνουν από τη βιβλιοθήκη, παρατηρούν, συλλέγουν ευρήματα και αφηγούνται τις δικές τους ιστορίες της φύσης.

Οι δράσεις υλοποιούνται στις βιβλιοθήκες του Δικτύου Καλαμαριάς:

  • Δαήδειος Παιδική Βιβλιοθήκη – Τρίτη 5:30–6:30 μ.μ. (11, 18 & 25 Νοεμβρίου) για παιδιά 4–8 ετών
  • Παιδική Βιβλιοθήκη Καραμπουρνάκι – Πέμπτη 5:30–6:15 μ.μ. (4–7 ετών) & 6:30–7:45 μ.μ. (8–12 ετών)
  • Παιδική Βιβλιοθήκη Κηφισιάς – Τετάρτη 5:30–6:30 μ.μ. (12, 19, 26 Νοεμβρίου & 3 Δεκεμβρίου)

Δηλώσεις συμμετοχής:

Δαήδειος: 2311 253389 – daideios.lib@gmail.com
Καραμπουρνάκι: 2311 256824 – karablib@gmail.com
Κηφισιά: 2311 253387 – bibliokifisia@gmail.com

Το Δίκτυο Παιδικών Βιβλιοθηκών, που ιδρύθηκε το 2024, αποτελεί μια πρωτοβουλία συνεργασίας και ανταλλαγής ιδεών μεταξύ βιβλιοθηκών από όλη την Ελλάδα — από την Καλαμαριά έως την Κόνιτσα, τα Καλύβια, τη Φιλοθέη, το Βελβεντό και τη Ραψάνη — με κοινό στόχο να καλλιεργήσει τη φιλαναγνωσία μέσα από δημιουργικά “μονοπάτια” που ενώνουν τη βιβλιοθήκη με τη φύση και τη χαρά της ανακάλυψης

Δήμος Καλαμαριάς

