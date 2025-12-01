Αλλάζει το όνομα δήμου της Θεσσαλονίκης – Το τοπωνύμιο που θα προστεθεί

Ένα αίτημα των κατοίκων του Ελευθερίου του Δήμου Κορδελιού – Ευόσμου μπαίνει στην τελική ευθεία υλοποίησής του. “Μετά από μεγάλη προσπάθεια της δημοτικής αρχής εδώ και δύο χρόνια και τις επίμονες ενέργειες προσωπικά του δημάρχου, Λευτέρη Αλεξανδρίδη, έφτασε στο Συμβούλιο της Επικρατείας το θέμα της μετονομασίας του δήμου, προκειμένου να προστεθεί και το τοπωνύμιο «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ»”, αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο Δήμος Κορδελιού – Ευόσμου.

“Ειδικότερα, η διοίκηση του Δήμου Κορδελιού – Ευόσμου, τηρώντας την προεκλογική δέσμευσή της να συμπεριληφθεί και το τοπωνύμιο «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ» στην ονομασία του δήμου, από την πρώτη στιγμή που ανέλαβε τα καθήκοντά της, έθεσε το ζήτημα ως πρώτη προτεραιότητα και ξεκίνησε πιέσεις προς όλους τους συναρμόδιους φορείς, προκειμένου η προσπάθεια να στεφθεί από επιτυχία.

Εδώ και καιρό το ζήτημα βρισκόταν στην Επιτροπή Τοπωνυμιών του Υπουργείου Εσωτερικών. Στη συνεδρίαση που έγινε μέσω τηλεδιάσκεψης και περιελάμβανε τη συγκεκριμένη υπόθεση, τον Δήμο Κορδελιού – Ευόσμου εκπροσώπησε ο δήμαρχος, Λευτέρης Αλεξανδρίδης, ενώ παρών ήταν και ο διευθυντής της Διεύθυνσης Πολιτισμού του δήμου, Γιώργος Μπουζίκας.

Το αίτημα συνάντησε αρχικά διάφορα εμπόδια, αφού ήταν αρνητική, χωρίς να υπάρχουν σαφή επιχειρήματα, η άποψη μελών της Επιτροπής Τοπωνυμίων. Ωστόσο, ο δήμαρχος εξέθεσε τις τεκμηριωμένες ιστορικά, κοινωνικά αλλά και νομικά απόψεις του Δήμου Κορδελιού – Ευόσμου, με συνέπεια να πείσει την Επιτροπή για την ορθότητα του αιτήματος.

Το αποτέλεσμα ήταν το θέμα να εγκριθεί ομόφωνα από την επιτροπή και πλέον πηγαίνει στο Συμβούλιο της Επικρατείας για τελική έγκριση. Έτσι, υλοποιείται μία ακόμη προεκλογική δέσμευση του δημάρχου Λευτέρη Αλεξανδρίδη“, προστίθεται στη σχετική ανακοίνωση.