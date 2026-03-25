Αηδονά: Η 25η Μαρτίου αποτελεί ημέρα διπλής γιορτής για τον Ελληνισμό και την Ορθοδοξία

Στις εκδηλώσεις της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, στη Θεσσαλονίκη, για τον εορτασμό της Εθνικής Επετείου της 25ης Μαρτίου 1821 συμμετείχε σήμερα η Περιφερειάρχης Αθηνά Αηδονά.

Η Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας παρέστη στην επίσημη δοξολογία στον Ιερό Ναό Παναγίας Αχειροποιήτου, χοροστατούντος του Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης Φιλόθεου, και στη συνέχεια κατέθεσε στεφάνι στο Ηρώο της ΑΣΔΗΜ.

Συνοδευόμενη από τον Αντιπεριφερειάρχη Θεσσαλονίκης Κώστα Γιουτίκα και τον Πρόεδρο του Αναπτυξιακού Οργανισμού της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας Θάνο Μπέγκα, η κ. Αηδονά παρακολούθησε την παρέλαση στην παραλιακή λεωφόρο Μεγάλου Αλεξάνδρου.

Μετά το πέρας της παρέλασης η Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας δήλωσε:

«Η 25η Μαρτίου αποτελεί ημέρα διπλής γιορτής για τον Ελληνισμό και την Ορθοδοξία. Τιμούμε τους ήρωες της Επανάστασης του 1821, που με θάρρος και αυταπάρνηση χάραξαν τον δρόμο της εθνικής ανεξαρτησίας, και γιορτάζουμε τον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου, που φωτίζει την πορεία της Ορθοδοξίας και του Ελληνισμού μέσα στον χρόνο. Η παρέλαση που παρακολουθήσαμε και η παρουσία των νέων μάς γεμίζουν αισιοδοξία και μας υπενθυμίζουν τη διαχρονική ευθύνη να διαφυλάττουμε τις αξίες και τα ιδανικά που μας ενώνουν. Από τη Θεσσαλονίκη και την Κεντρική Μακεδονία συνεχίζουμε με συνέπεια την προσπάθεια για ένα καλύτερο μέλλον, με σεβασμό στην ιστορία μας και πίστη στις δυνατότητές μας. Χρόνια πολλά σε όλες τις Ελληνίδες και σε όλους τους Έλληνες!».