Αηδονά για Ζιώγα: Ο σεβασμός, η αλληλεγγύη, η αξιοπρέπεια και το ήθος μάς έφερναν στο ίδιο μονοπάτι παρά τις πολιτικές μας διαφορές

Συλλυπητήρια δήλωση για την απώλεια του Γιάννη Ζιώγα εξέδωσε η Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Αθηνά Αηδονά.

«Με λύπη πληροφορήθηκα την απώλεια του Γιάννη Ζιώγα, ενός εξαιρετικού ανθρώπου και πρώην συναδέλφου στην Οικονομική Επιτροπή και στο Περιφερειακό Συμβούλιο Κεντρικής Μακεδονίας. Αν και σε διαφορετικά πολιτικά μετερίζια πάντοτε ο σεβασμός, η αλληλεγγύη, η αξιοπρέπεια και το ήθος μάς έφερναν στο ίδιο μονοπάτι. Αυτό της ανιδιοτελούς προσφοράς στον τόπο και τον συμπολίτη μας. Θερμά συλλυπητήρια στους οικείους του» αναφέρει η Περιφερειάρχης Κ. Μακεδονίας.