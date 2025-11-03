MENOY

Αγγελούδης: Ολοκληρώθηκαν παρεμβάσεις καλλωπισμού και καθαριότητας στις πλατείες Ρομφέη και Μουσχούντη

Oλοκληρώθηκαν μικρές παρεμβάσεις καλλωπισμού και καθαριότητας, όπως φυτεύσεις, συντήρηση και ανανέωση του δημόσιου χώρου στην πλατεία Ρομφέη και στην πλατεία Μουσχούντη, στον Δήμο Θεσσαλονίκης.

Αυτά τα μικρά βήματα μπορούν να αλλάξουν την καθημερινότητα των κατοίκων, ενώ δίνουν ανάσα στις γειτονιές και κάνουν την πόλη μας πιο όμορφη και πιο ανθρώπινη”, αναφέρει σε ανάρτησή του ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Στέλιος Αγγελούδης.

Η ανάρτηση του κ. Αγγελούδη:

“Κάθε γειτονιά της Θεσσαλονίκης αξίζει φροντίδα

Σήμερα βρεθήκαμε στην πλατεία Ρομφέη και στην πλατεία Μουσχούντη, όπου ολοκληρώθηκαν μικρές αλλά ουσιαστικές παρεμβάσεις καλλωπισμού και καθαριότητας: φυτεύσεις, συντήρηση και ανανέωση του δημόσιου χώρου.

Αυτά τα μικρά βήματα μπορούν να αλλάξουν την καθημερινότητα των κατοίκων, ενώ δίνουν ανάσα στις γειτονιές και κάνουν την πόλη μας πιο όμορφη και πιο ανθρώπινη.

Γιατί η Θεσσαλονίκη που θέλουμε χτίζεται κάθε μέρα, από τα μικρά που κάνουν τη μεγάλη διαφορά”.

Δήμος Θεσσαλονίκης Στέλιος Αγγελούδης

