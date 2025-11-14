MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

Αγγελούδης για την Παγκόσμια Ημέρα σακχαρώδη διαβήτη: “Δεν είναι ανίκητος”

|
THESTIVAL TEAM

Το μήνυμα ότι ο διαβήτης δεν είναι ανίκητος έστειλε ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Στέλιος Αγγελούδης, με ανάρτησή του στο Facebook, με αφορμή τη σημερινή Παγκόσμια Ημέρα σακχαρώδη διαβήτη.

Ο κ. Αγγελούδης τονίζει πως πρόκειται “για μια ύπουλη και επικίνδυνη νόσο που εξαπλώνεται ραγδαία”.

“Οφείλουμε να μην αγνοούμε τα σημάδια, να δώσουμε σημασία και προτεραιότητα στην πρόληψη και στην έγκαιρη διάγνωση”, συμπληρώνει στην ανάρτησή του ο δήμαρχος της πόλης.

Αναλυτικά η ανάρτηση:

“14 Νοεμβρίου – Παγκόσμια Ημέρα σακχαρώδη διαβήτη
Σήμερα περπατήσαμε συμβολικά για την υγεία μας. Περπατήσαμε για να στείλουμε το μήνυμα της ευαισθητοποίησης και της καλύτερης δυνατής ενημέρωσης των πολιτών για μια ύπουλη και επικίνδυνη νόσο που εξαπλώνεται ραγδαία.
Με τον διαβήτη δεν παίζουμε.
Οφείλουμε να μην αγνοούμε τα σημάδια, να δώσουμε σημασία και προτεραιότητα στην πρόληψη και στην έγκαιρη διάγνωση.
Ακούμε τους ειδικούς, εξεταζόμαστε, υιοθετούμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής.
Το μήνυμα είναι σαφές: ο διαβήτης δεν είναι ανίκητος!”

Στέλιος Αγγελούδης

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 7 ώρες πριν

Δένδιας από το Πεδίο Βολής και Ασκήσεων “Αετός” στον Έβρο: Οι Ένοπλες Δυνάμεις έχουν μπει πια στην νέα εποχή

ΥΓΕΙΑ 16 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Δωρεάν διανομή self test ανίχνευσης αλκοόλ σήμερα στην Τσιμισκή

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 15 ώρες πριν

Αττική: Άφαντοι οι διαρρήκτες που εμβόλισαν μηχανές της ΕΛ.ΑΣ. – Τρεις τραυματίες αστυνομικοί, πυροβόλησαν στα λάστιχα του ΙΧ των δραστών

ΔΙΕΘΝΗ 9 ώρες πριν

Γάζα: Το νοσοκομείο Νάσερ επιβεβαίωσε ότι παρέλαβε τις σορούς 15 Παλαιστινίων

ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΛΗΣ 16 ώρες πριν

“Περπατώ για τον Διαβήτη”: Δράση ευαισθητοποίησης του Δήμου Θεσσαλονίκης σήμερα στο κέντρο

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 4 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Εργασίες συντήρησης στη λεωφόρο Μ. Θεοδωράκη από την Τετάρτη