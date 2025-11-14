Αγγελούδης για την Παγκόσμια Ημέρα σακχαρώδη διαβήτη: “Δεν είναι ανίκητος”

Το μήνυμα ότι ο διαβήτης δεν είναι ανίκητος έστειλε ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Στέλιος Αγγελούδης, με ανάρτησή του στο Facebook, με αφορμή τη σημερινή Παγκόσμια Ημέρα σακχαρώδη διαβήτη.

Ο κ. Αγγελούδης τονίζει πως πρόκειται “για μια ύπουλη και επικίνδυνη νόσο που εξαπλώνεται ραγδαία”.

“Οφείλουμε να μην αγνοούμε τα σημάδια, να δώσουμε σημασία και προτεραιότητα στην πρόληψη και στην έγκαιρη διάγνωση”, συμπληρώνει στην ανάρτησή του ο δήμαρχος της πόλης.

Αναλυτικά η ανάρτηση:

“14 Νοεμβρίου – Παγκόσμια Ημέρα σακχαρώδη διαβήτη

Σήμερα περπατήσαμε συμβολικά για την υγεία μας. Περπατήσαμε για να στείλουμε το μήνυμα της ευαισθητοποίησης και της καλύτερης δυνατής ενημέρωσης των πολιτών για μια ύπουλη και επικίνδυνη νόσο που εξαπλώνεται ραγδαία.

Με τον διαβήτη δεν παίζουμε.

Οφείλουμε να μην αγνοούμε τα σημάδια, να δώσουμε σημασία και προτεραιότητα στην πρόληψη και στην έγκαιρη διάγνωση.

Ακούμε τους ειδικούς, εξεταζόμαστε, υιοθετούμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής.

Το μήνυμα είναι σαφές: ο διαβήτης δεν είναι ανίκητος!”