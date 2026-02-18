MENOY

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ζντοβτς μετά την ήττα του ΠΑΟΚ: Αυτό που συνέβη σήμερα με… σκοτώνει

Φωτογραφία: Intime



Κατώτερος των περιστάσεων εμφανίστηκε στον προημιτελικό Κυπέλλου με αντίπαλο τον Παναθηναϊκό AKTOR, ο ΠΑΟΚ, που υπέστη ντροπιαστική ήττα με σκορ 101-71.

Μετά το τέλος του αγώνα, εμφανώς απογοητευμένος για την αποκαρδιωτική εμφάνιση των παικτών του, ο τεχνικός του Δικεφάλου, Γιούρι Ζντοβτς, δήλωσε χαρακτηριστικά στην κάμερα της ΕΡΤ:

«Συγχαρητήρια στον Παναθηναϊκό για τη νίκη και την πρόκριση. Αυτό που συνέβη σήμερα με σκοτώνει. Έβλεπα άσπρα πρόσωπα που δεν πίστευαν στον εαυτό τους. Η αντίπαλη ομάδα έκανε σπουδαία εμφάνιση. Δεν με νοιάζει ποιος είναι ο αντίπαλος, θέλω να κερδίζω, αλλά οι παίκτες μου δεν το πίστευαν».



