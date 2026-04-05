Υπουργός Υγείας Ρουμανίας: Σε κρίσιμη κατάσταση ο Μιρτσέα Λουτσέσκου, έχει επιδεινωθεί η υγεία του

Έντονη ανησυχία επικρατεί στη Ρουμανία και στον διεθνή ποδοσφαιρικό χώρο για την κατάσταση της υγείας του Μιρτσέα Λουτσέσκου, ο οποίος νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση και σε κώμα στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας. Την ίδια ώρα, το θέμα έχει λάβει και πολιτικές διαστάσεις, με τον Υπουργό Υγείας της χώρας να προχωρά σε δηλώσεις για την πορεία της υγείας του.

Ο εμβληματικός τεχνικός υπέστη έμφραγμα την Παρασκευή (3/4), την ώρα που ετοιμαζόταν να λάβει εξιτήριο από το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Βουκουρεστίου. Σύμφωνα με πληροφορίες από ρουμανικά μέσα ενημέρωσης, οι θεράποντες ιατροί δίνουν μάχη για να τον κρατήσουν στη ζωή. Η κατάστασή του παρουσίασε νέα επιδείνωση το βράδυ του Σαββάτου προς Κυριακή (5/4), με αποτέλεσμα την επείγουσα μεταφορά του στη ΜΕΘ, όπου παραμένει διασωληνωμένος και σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση.

Ο Υπουργός Υγείας της Ρουμανίας, Αλεξάντρου Ρογκομπέτε, μιλώντας στο κανάλι Antena 3 CNN το βράδυ της Κυριακής, σημείωσε: «Δυστυχώς, είναι σε κρίσιμη κατάσταση. Οι πληροφορίες που έχω και μπορώ να πω δημόσια είναι ότι βρίσκεται στη ΜΕΘ, η υγεία του έχει επιδεινωθεί τις τελευταίες 24-48 ώρες από ιατρικής άποψης.»

Ο υπουργός πρόσθεσε πως ο 80χρονος τεχνικός παραμένει υπό στενή παρακολούθηση από τους γιατρούς της μονάδας, αποφεύγοντας οποιαδήποτε πρόβλεψη για την εξέλιξη της υγείας του: «Μου είναι δύσκολο να εκτιμήσω ή να κάνω προβλέψεις για το ιατρικό του μέλλον.»

