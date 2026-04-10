Υπέροχη κίνηση της ΚΑΕ ΠΑΟΚ στη μνήμη δύο αδικοχαμένων “αετόπουλων” – Θα τοποθετηθεί ειδική αναμνηστική πλάκα

O ΠΑΟΚ δεν ξεχνάει τα παιδιά του, εκείνα που χάθηκαν πρόωρα και άδικα, στην προσπάθεια να βρίσκονται πάντα δίπλα του.

Υλοποιώντας την επιθυμία του Γιάννη Γεωργούση, ενός εκ των δύο επιζώντων της τραγικής εκείνης νύχτας, η ΚΑΕ ΠΑΟΚ θα τοποθετήσει σε εσωτερικό χώρο του “PAOK Sports Arena”, σε σημείο της κεντρικής εισόδου των φιλάθλων του ΠΑΟΚ (θύρα 18), ειδική αναμνηστική πλάκα.

Η σχετική ανακοίνωση ανέφερε:

«Ευθύμιος Λιάκας, 21 ετών

Κώστας Ντόλιας, 25 ετών

Έφυγαν τόσο άδικα και τόσο νωρίς, πριν από 35 ακριβώς χρόνια. Στις 10 Απριλίου 1991, επιστρέφοντας από την Αθήνα και από τον τελικό Κυπέλλου Πανιώνιος-ΠΑΟΚ.

Η μνήμη τους παραμένει ζωντανή. Και θα τιμάται κάθε χρόνο, ακόμη περισσότερο φέτος, στη συμπλήρωση 100 χρόνων ιστορία του ΠΑΟΚ.

Υλοποιώντας την επιθυμία του Γιάννη Γεωργούση, ενός εκ των δύο επιζώντων της τραγικής εκείνης νύχτας, η ΚΑΕ ΠΑΟΚ θα τοποθετήσει σε εσωτερικό χώρο του PAOK Sports Arena, σε σημείο της κεντρικής εισόδου των φιλάθλων του ΠΑΟΚ (θύρα 18), ειδική αναμνηστική πλάκα.

Για να μην ξεχαστούν ποτέ.

Η φωτιά δεν μπορεί να αγγίξει την ψυχή».

Πηγή: metrosport.gr

ΚΑΕ ΠΑΟΚ

